Verea xoga ao tute no campionato de Aríns: "As comisións de festas manteñen vivas as parroquias"
O líder popular participou acompañado da concelleira Nerea Barcia
O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, quixo recoñecer publicamente o labor «imprescindible e xeneroso» das comisións de festas das parroquias compostelás, destacando o seu papel como auténtico motor da convivencia e da dinamización social no rural.
Verea, acompañado da concelleira Nerea Barcia, participou o venres no campionato de tute organizado pola comisión de festas da parroquia de Aríns, unha iniciativa que se celebra cada quince días no Centro Sociocultural e que nesta ocasión reuniu arredor de 60 persoas. «É un exemplo perfecto do que significan as comisións de festas: compromiso, traballo en equipo e moita ilusión para manter viva a actividade nas parroquias», sinalou.
"Horas de dedicación silenciosa"
O líder popular destacou que detrás deste tipo de eventos hai «moitas horas de dedicación silenciosa» por parte das nove persoas que integran a comisión de festas de Aríns, que non só organizan os campionatos, senón que tamén preparan premios, sorteos e mesmo a cantina, convertendo cada xornada nun punto de encontro para veciños de todas as idades. «Falamos moitas veces de participación e de tecido social, pero aquí é onde se ve de verdade: persoas que, de maneira totalmente altruísta, dedican o seu tempo a crear comunidade», afirmou.
Borja Verea subliñou que actividades como este campionato de cartas contribúen a combater a soidade, fortalecer os vínculos entre xeracións e dinamizar os centros socioculturais das parroquias. «Santiago non é só o centro urbano; Santiago son tamén as súas parroquias, e sen o traballo das comisións de festas sería imposible manter esta vida social tan activa», engadiu.
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido