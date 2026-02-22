Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espectáculo infantil

CantaJuego celebra o seu 20 aniversario en Santiago o 8 de marzo

O show infantil chega ao Auditorio de Galicia en dobre sesión, ás 12:30 e ás 17:00 horas

Unha función de CantaJuego. | CEDIDA

Unha función de CantaJuego. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Santiago

CantaJuego, o fenómeno da música infantil que marcou a infancia de millóns de nenos e nenas, cumpre 20 anos e celébrao cunha xira especial. Santiago de Compostela será unha das paradas desta celebración: o espectáculo terá lugar no Auditorio de Galicia o domingo 8 de marzo, con dous pases, ás 12:30h e ás 17:00h.

Este especial aniversario promete unir varias xeracións «nunha experiencia máxica, na que os seguidores poderán revivir momentos memorables con Puli, Ainhoa, Rodri e Eugenia, xunto aos entrañables amigos Coco, Pepe e Buby, que sempre os acompañan», indican os organizadores. O espectáculo homenaxea tanto aos fans de sempre como aos novos, celebrando dúas décadas de música, baile e diversión. Durante máis de 80 minutos, o público poderá gozar das mellores cancións, coreografías e ritmos que marcaron a infancia de milleiros de nenos, nunha proposta que combina pasado e presente. As entradas xa están dispoñibles en ataquilla.com, e os promotores recomendan mercalas con antelación para asegurar praza neste espectáculo pensado para toda a familia.

Líder da música infantil

Desde 2004, CantaJuego é líder no mercado audiovisual infantil en España, con máis de 50 discos de platino, 500 cancións, máis de 10 mil millóns de visualizacións e 12 millóns de subscritores en YouTube. En vivo, é o artista infantil máis visto da historia de España, con máis de 2 millóns de espectadores en máis de 180 funcións anuais en 130 cidades españolas, mantendo unha actividade ininterrompida durante 10 temporadas.

