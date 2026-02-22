El centro de mayores del Ensanche no podrá ejecutarse si no hay presupuestos

El centro sociocultural de mayores del Ensanche compostelano se llevará una de las mayores inversiones del Ayuntamiento para el año 2026. Tras aprobarse el borrador de presupuestos esta semana en Xunta de Goberno, la alcaldesa Goretti Sanmartín desveló que se reservan para el acondicionamiento del local cedido ya en 2023 por la Tesorería General de la Seguridad Social un millón de euros. Las obras fueron licitadas ya hace meses por un total de 1,6 millones (IVA incluido). Pero no podrán iniciarse si el Bipartito no logra sacar adelante los presupuestos para los que todavía no cuenta con apoyos suficientes.

Ubicado en el número 17 de San Pedro de Mezonzo, el centro intergeneracional ocupará 1.200 metros cuadrados. Tras meses de espera, el Bipartito licitó la reforma el pasado mes de noviembre. Hasta nueve empresas se presentaron al concurso y la mesa de contratación ha valorado ya las ofertas. Coto Estudios y Construcciones SL ha resultado con 90,73 puntos la compañía mejor valorada para realizar la adecuación del inmueble. En principio faltaría la adjudicación definitiva y ya se podrían iniciar los trabajos de reforma.

Sin embargo, la falta de presupuestos podría retrasar el cronograma. La rehabilitación de las antiguas instalaciones de la Seguridad Social en Santiago se financia de forma plurianual y las cuentas de 2026 aún no han sido aprobadas. La intención de Raxoi es llevarlas a un pleno extraordinario el próximo mes de marzo. A diferencia de 2024 y de 2025, el bipartito no ha logrado todavía el apoyo de sus socios habituales. De no cerrarse un pacto en estas semanas, las cuentas podrían salir adelante igualmente si se vinculan a una cuestión de confianza de la regidora. La propia Sanmartín no desechaba esta opción durante la rueda de prensa de presentación del borrador de presupuestos.

Las nuevas instalaciones ofrecerán servicios de centro sociocultural y centro de mayores. No serán independientes entre sí, sino que la idea es trabajar de forma coordinada. En el Ensanche compostelano el 30% de las personas con más de 65 años viven solas.