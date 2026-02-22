Nueva fase del proyecto Xenoma con 700 participantes en Santiago

La Xunta comenzará mañana la recogida de muestras para una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. También se enviará un SMS recordatorio para que las personas invitadas, elegidas al azar, puedan concertar su cita para la extracción en su hospital de referencia. A través de la aplicación Sergas Móvil, hay 703 plazas disponibles para citas en el Hospital Clínico de Santiago y 125 para el Hospital de Barbanza.

Las citas están disponibles de lunes a jueves por la tarde. El personal sanitario informará a los participantes y les realizará la extracción de sangre, sin necesidad de estar en ayunas. El objetivo es recolectar 828 muestras de ADN de personas del área sanitaria de Santiago y, en los próximos meses, la convocatoria se ampliará progresivamente al resto de áreas, hasta alcanzar los 5.000 participantes de toda Galicia.

Medicina personalizada

Con las muestras recolectadas en el marco del proyecto Xenoma, se pretende identificar variantes genéticas relacionadas con el cáncer de mama y de ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar, además de alimentar el biobanco del proyecto. Actualmente, la primera y la segunda fase piloto del proyecto han permitido la detección de 24 personas portadoras de variantes genéticas de alto riesgo. Durante la consulta, en función de la variante detectada, se proporciona información sobre las opciones de seguimiento personalizado, si algún familiar debe someterse a la prueba y sobre los hábitos de vida saludables que se pueden seguir para reducir el riesgo en caso de que finalmente aparezca la patología.

Este proyecto de investigación en medicina personalizada cuenta con una inversión de 20 millones de euros de la Xunta de Galicia. El objetivo es recolectar el ADN de 400.000 personas.

Por lo tanto, debido al porcentaje de población incluido, Xenoma Galicia es uno de los proyectos más grandes del mundo. Permitirá predecir el riesgo de enfermedades antes de que aparezcan para anticiparlas y ofrecer tratamientos farmacológicos individualizados.