Olimpiada solidaria en la USC: horas de estudio a cambio de euros para proyectos en África

Arranca la Olimpiada de Estudios Solidarios en la Universidade de Santiago. Desde este lunes 23 hasta el 3 de abril, los estudiantes que acudan a las bibliotecas de la USC podrán intercambiar sus horas de estudio por euros que se destinarán a proyectos solidarios en dos países africanos, Angola y Senegal. Los universitarios no tendrán que poner dinero. Simplemente deben registrar el tiempo mediante un código QR, que se encontrará junto a un cartel de la Olimpiada en la entrada de la biblioteca. Cada hora de estudio sumará una donación de un euro que será aportado por las entidades patrocinadoras.

Ángola y Senegal

El dinero recaudado se dedicará a la construcción de un pozo de agua en Alto Bimbi (Angola), que beneficiará directamente a una comunidad de unas 2.000 personas. En Thiès (Senegal) la aportación irá a parar a un proyecto de formación para el empleo y el emprendimiento que alcanzará a más de 300 personas directamente y a muchas más indirectamente, a través del cual adquirirán habilidades prácticas para acceder al mercado laboral, poner en marcha pequeños proyectos y avanzar hacia una mayor estabilidad económica y social.

Bibliotecas participantes

Las bibliotecas que participan en esta edición en el campus de Santiago son la Concepción Arenal, Xeral, Bioloxía, Ciencias da Comunicación, Ciencias Económicas e Empresariais, Enfermaría, Escola Técnica Superior de Enxeñaría, Filoloxía, Filosofía, Física, Matemáticas, Medicina e Odontoloxía, Psicoloxía e Ciencias da Educación, Química, e Xeografía e Historia.

La Olimpiada de Estudios Solidarios es una actividad de sensibilización y educación para el desarrollo donde los jóvenes pueden participar y comprometerse en proyectos de cooperación. En la última edición, participaron 1.693 estudiantes y se recaudaron 5.780 €/hora, lo que la convierte en la tercera universidad del estado en recaudación, solo por detrás de Zaragoza y Granada. Esta actividad está organizada en la USC por la Fundación Coopera y el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura a través del Servicio de Participación e Inclusión Universitaria.