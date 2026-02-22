Santiago evalúa la transformación de su arteria principal entre una veintena de opciones

Santiago sigue dando pasos para la transformación del principal eje de movilidad en la ciudad, el denomindado conector central, que une la Alameda con el complejo administrativo de la Xunta de Galicia en San Caetano. Una vez cerrado el plazo de presentación de ideas al concurso lanzado por el Concello, el viernes se produjo la primera reunión de deliberación del jurado designado para elegir el proyecto ganador. En una sala del Museo do Pobo Galego estudiaron las más de veinte propuestas para el ámbito de actuación establecido, un tramo de 46.000 metros cuadrados entre San Clemente y Santa Clara.

En esta primera fase, el jurado escogerá las cinco propuestas que deberán desarrollarse hasta el nivel de anteproyecto para someterse posteriormente a una segunda evaluación, de la que saldrá la ganadora. El fallo de esta primera criba de dará a conocer «en próximas datas», según Raxoi.

El jurado está conformado por nueve personas, profesionales de diferentes disciplinas. Lo preside el arquitecto urbanista José Mª Ezquiaga, profesor titular de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid. Lo acompañan el secretario del pleno compostelano y siete vocales, entre los que se incluyen jefes de servicio de diferentes departamentos municipales, miembros del Consorcio, de la Xunta y de colegios profesionales.

Goretti Sanmartín, Iago Lestegás y los miembros del jurado, el viernes en el Museo do Pobo Galego / Cedida

Premios y Plazos

El equipo que resulte ganador de este concurso internacional de ideas recibirá una cuantía de 50.000 euros por su participación, mientras que los otros cuatro finalistas restantes recibirán 30.000 euros.

Una vez el jurado elija los finalistas, arrancará la fase para presentar los anteproyectos. El ganador deberá redactar el proyecto para dar paso a la licitación de las obras. No existen plazos oficiales, pero los antecedentes con proyectos de esta magnitud sugieren que las obras no empezarán antes del año que viene.

Criterios sostenibles

El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, señala que este concurso internacional de ideas permitirá avanzar hacia un modelo urbano centrado en la calidad de vida. En esta línea, destaca que el ámbito de actuación «configura unha concatenación de espazos públicos con diferentes características pero todos eles con moito potencial, que deben ser pensados en conxunto».

Las propuestas presentadas han tenido que adaptarse a los criterios establecidos en las bases del concurso, que se rigen por la sostenibilidad ambiental y de cuidado del espacio urbano, facilitando la movilidad y un reparto más equilibrado de los usos del espacio público. De este modo, en Virxe da Cerca se restringirá el tráfico rodado, permitiendo únicamente transporte urbano, vehículos de residentes o de servicios de emergencia, el acceso a centros educativos y, con un tiempo limitado, el de las furgonetas de reparto de mercancías. Con ello se favorecerá el uso peatonal, además de permitir una conexión de la Almendra con otros barrios históricos como San Pedro o Sar, así como con el Ensanche.

Para Lestegás, esta transformación «vai moito máis alá da mobilidade». Se pretende mejorar la gestión del ciclo del agua, crear una infraestructura verde y optimizar estética y funcionalmente los pavimentos y el mobiliario urbano. «En definitiva, trátase de definir un novo modelo urbano que reorganiza os usos do espazo público para garantir a multifuncionalidade da cidade», resume el edil, que señala que «a circulación é unha das funcións do espazo público, pero non a única».