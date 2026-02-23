Agadea lidera un proyecto europeo pionero en formación de gerocultores

Con la experiencia que le otorgan sus más de tres décadas dedicada al ámbito de las demencias, y ante la constatación de que los cuidados por parte de profesionales cualificados en este campo están experimentando una demanda creciente, la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Alzhéimer (Agadea) está inmersa en un novedoso proyecto europeo de formación, cuyo objetivo final es validar un programa de cursos de especialización sanitaria en demencias, que estaría a disposición de todas las entidades interesadas que trabajan en este ámbito.

Como explica en conversación con EL CORREO GALLEGO la psicopedagoga Marisa Estalote, «los ciclos medios son muy generales, en España no hay ningún curso de especialización en el ámbito sociosanitario para aquellas personas que quieran dedicarse profesionalmente al cuidado de gente con demencias». De hecho, pone como ejemplo el caso de una exalumna, hoy integrante de la plantilla de Agadea, que les trasladó precisamente «las necesidades de formación y falta de oferta que se encontraron cuando finalizaron el ciclo».

De esa necesidad y convencimiento de que se debe apostar por la formación cualificada nace la iniciativa pionera denominada proyecto europeo Erasmus+Care4You. Liderada desde Galicia por la propia Agadea, participan también el instituto de enseñanza secundaria Félix Muriel de Rianxo, así como las entidades irlandesa e italiana Meath Partneship y Mestieri Lombardia, respectivamente. El proyecto finaliza en mayo del próximo año, fecha en la que esperan tener elaborado y validado todo el material formativo.

Los socios internacionales

Sobre los integrantes, Mestieri Lombardia es la red regional de agencias de empleo, desde la que se ofrecen servicios de orientación profesional y apoyo para la incorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social, y forma parte ya desde el inicio del proyecto, al que posteriormente se sumó Meath Partneship, una empresa centrada en el rural, donde presta apoyo a través de diferentes programas sociales y económicos dentro del condado de Meath.

Representantes de los cuatro miembros se reunieron recientemente en Galicia, con visitas a los centros terapéuticos de Agadea en Vedra y Rianxo, así como al centro de día de la entidad, al IES Félix Muriel y al Citius de la Universidade de Santiago, en un encuentro presencial que sirvió para fortalecer la red europea de educadores y formadores, aprovechando las sinergias entre intervención directa, innovación tecnológica, formación reglada y continua, partiendo desde las necesidades reales del sector para mejorar la calidad de los cuidados.

Profesionalización de los cuidados

La también psicóloga María Estalote indica que cada uno de los participantes tiene una perspectiva un poco diferente, con lo que todos ellos se complementan para seguir dando pasos en una mayor especialización y profesionalización de los cuidados en el ámbito sociosanitario, puesto que incide en que «para trabajar en centros de día para demencias, como el que tenemos en Ribeira especializado en alzhéimer, piden a los profesionales sesenta horas de formación en esta enfermedad, pero no hay esos cursos de especialización, y lo poco que hay no es oficial».

Agadea lleva años apostando por ello y cuenta con la acreditación oficial de la Xunta para impartir y realizar esa formación en «en siete tipos de especialidades», concurriendo además a «ciertas convocatorias públicas de la Xunta para formación gratuita de desempleados».

Una línea que, según apunta, debe ofrecer esos cursos «para personas desempleadas en un 70%, quedando el 30% de las plazas restantes para trabajadores que quieran ampliar su conocimiento en este campo, con entre 400 y 600 horas de duración». En los últimos años han ampliado significativamente la oferta de cursos gratuitos, cinco de ellos incluidos en el Plan AFD 2026–2027, y tienen en este momento plazas disponibles para dos programas formativos que arrancarán en marzo, abiertos a cualquier persona interesada.

Reconocimiento profesional

Vinculada a Agadea Lab desde su puesta en marcha en Santiago en otoño de 2023, recuerda que es el organismo a través del que la veterana asociación se centra en las áreas de proyectos sociales, innovadores y formativos, y resalta la importancia para Agadea del valor añadido de esta formación, también en el entorno rural, porque «aunque nuestro objetivo es atender a personas con demencias, también lo es formar a profesionales que trabajen con nosotros o en otras entidades, con un enfoque centrado en la persona».

Consciente de que cada vez se están detectando demencias a edades más tempranas y de que «muchas veces son enfermedades de larga duración, con gente que no se muere por una demencia, sino con ella», aboga también porque los gerocultores «vean mejorado su reconocimiento profesional porque no lo está ni a nivel social ni laboral».