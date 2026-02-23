220 incidencias
Arranca en San Lázaro el plan de Raxoi para reparar los baches de Santiago
Las máquinas salieron este lunes a las calles para iniciar unos trabajos que se prolongarán hasta el próximo 3 de marzo
Primera parada: San Lázaro. El plan de Raxoi para tapar los baches y reparar el deterioro del firme de varias calles de la ciudad se puso en marcha este lunes en el vial del mismo nombre que el barrio compostelano, en el tramo comprendido entre las rotondas de A Muíña y de la rúa Miguel Ferro Caaveiro. Allí iniciaron los operarios municipales unas labores que incluyen fresado y asfaltado con el objetivo de lograr soluciones más duraderas que las que se han podido realizar en los últimos meses, únicamente de emergencia por las incesantes lluvias que azotaron buena parte del país.
Este martes el plan continuará en la Avenida do Camiño Francés, donde los trabajos afectarán tanto a los carriles que desembocan en la rotonda con la Avenida de Xoán Pablo II como los del túnel. Las obras provocarán cortes de tráfico de 8.30 a 13.30 horas y de 14.30 a 19.30 horas. La circulación se desviará dependiendo del punto en el que se esté actuando en cada momento. Además, se empezará a intervenir en los firmes de Fontiñas, concretamente en la rúa de Lisboa, que quedará cortada completamente, al igual que la rúa de Berlín, pero esta solo en el carril de subida.
220 incidencias detectadas
La alcaldesa Goretti Sanmartín indicó el pasado viernes, cuando anunció la puesta en marcha de este plan, que el departamento de Obras ha realizado un "seguimento exhaustivo" durante estos meses, con el que ha detectado hasta 220 incidencias relacionadas con "baches, fochancas e asfaltado que foi desgastado e non está en boas condicións".
La regidora matizó que hasta el día 3 de marzo se van a ejecutar "actuacións de carácter inmediato para paliar esas incidencias máis acuciantes", pero más adelante "vai haber tamén unha planificación a medio prazo con intervencións de máis calado que se van realizar preferiblemente, como sempre se fai, nos meses de verán e de outono, porque é cando o tempo é máis propicio para iso".
Ensanche, Burgo das Nacións y otros puntos
Además de los viales mencionados, las máquinas harán acto de presencia esta semana en Fontiñas en las calles de Londres, París, Roma, Bruxelas y Moscova. La próxima semana será el turno de viales como República Arxentina o Gómez Ulla, en el Ensanche; también en Pontevella de Vidán, en la Avenida do Burgo das Nacións o en el cruce de Costa do Vedor con Quiroga Palacios.
A todo ello se suma la reparación de incidencias en aceras o calzadas con otro tipo de pavimentos. Además de la intervención en el firme de chapacuña del parque de San Roque, en los próximos días se arreglará la entrada de la plaza de Ramón Domínguez, losas en el cruce de la Ruela do Pisón con Pexigo de Arriba, pavimentos en la Rúa dos Concheiros, en el Cruceiro de San Pedro y Campo da Angustia, así como en la chapacuña de Costa do Vedor.
