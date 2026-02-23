Verea acusa a Sanmartín de “atacar o compostelanismo” polo cambio de nome do colexio Apóstolo Santiago
Pese a que a iniciativa parte do centro escolar, Verea responsabiliza tamén ao goberno porque “defendeu con intensidade” o cambio na comisión previa ao pleno municipal
O voceiro do Partido Popular, Borja Verea, compareceu este luns para expresar o rexeitamento da súa formación ao cambio de nome do colexio Apóstolo Santiago. O asunto será tratado no próximo pleno municipal despois de que o propio centro escolar impulsara unha iniciativa para mudar este nome polo de Almáciga, homónimo do barrio no que se ubica.
“Non é unha marca comercial que se cambia segundo as tendencias, estamos falando de patrimonio común”, defendeu Verea, quen considerou que a decisión ten un “profunda carga simbólica, sentimental e política”. Aínda que manifestou o seu “respecto” a calquera iniciativa cidadá, sinalou hai algunhas que “corresponden a todos”, como neste caso, no que “se vai suprimir o nome Apóstolo Santiago do primeiro grupo escolar da nosa cidade”.
“Temos unha alcaldesa antiSantiago”
Pese a tratarse dunha proposta do centro escolar, o líder do PP compostelano cargou contra a alcaldesa Goretti Sanmartín, xa que os partidos do goberno -BNG e CA- defenderon “con intensidade” o cambio na comisión preparatoria do pleno municipal. “Estamos nun perigoso proceso de eliminación do que significa Santiago de Compostela, cunha alcaldesa antiSantiago”, expuxo, argumentando que “detesta todo o que nos fai únicos e universais”, como a Catedral, o Apóstolo ou o Camiño.
Verea chamou a “frear xuntos este ataque constante do BNG e de Goretti Sanmartín ao compostelanismo”. Ademais, acusou a rexedora de “gobernar para os seus”, mentres que “a cidade está máis sucia que nunca, os centros socioculturais están pechados, a vivenda é máis cara cada día, e temos a alcaldesa máis morosa de Galicia”.
Modelo de xestión da auga
Durante a súa comparecencia, o líder da oposición compostelá tamén se referiu ao modelo de xestión da auga, que será tratado no pleno. A comisión que tratou o asunto propuxo someter a votación no órgano colexiado unha fórmula de concesión privada, en contra da opción preferida do goberno, que se decanta por unha sociedade mixta.
Ante isto, Verea non quixo desvelar cal será o voto do seu grupo, pero asegurou que “non imos participar deste circo”. O voceiro do PP instou a Sanmartín a que “chegue a un acordo cos seus socios” e cuestionou que o goberno vaia desenvolver unha proposta na que “non cre”. Preguntado sobre a posibilidade de que non saia adiante a opción que se vai votar e quede bloqueado de novo o contrato, indicou que “quen pon a cidade nun precipicio é a alcaldesa e sos seus socios”.
Proxecto de orzamentos
Borja Verea tamén valorou o proxecto de orzamentos municipais, aprobado a semana pasada pola Xunta de Goberno. “Dá igual que teñan ou non teñan orzamentos”, subliñou, preguntándose se “serviron para algo” os dous últimos anos, tendo en conta situacións como a da limpeza, a dos centros socioculturais ou o prezo da vivenda.
