Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autovía A-54Ría Muros-NoiaDa USC a OxfordMarcha en Santiago
instagram

Verea acusa a Sanmartín de “atacar o compostelanismo” polo cambio de nome do colexio Apóstolo Santiago

Pese a que a iniciativa parte do centro escolar, Verea responsabiliza tamén ao goberno porque “defendeu con intensidade” o cambio na comisión previa ao pleno municipal

Imaxe do colexio Apóstolo Santiago, na Almáciga

Imaxe do colexio Apóstolo Santiago, na Almáciga / Maps

Manu López

Manu López

Santiago de Compostela

O voceiro do Partido Popular, Borja Verea, compareceu este luns para expresar o rexeitamento da súa formación ao cambio de nome do colexio Apóstolo Santiago. O asunto será tratado no próximo pleno municipal despois de que o propio centro escolar impulsara unha iniciativa para mudar este nome polo de Almáciga, homónimo do barrio no que se ubica.

“Non é unha marca comercial que se cambia segundo as tendencias, estamos falando de patrimonio común”, defendeu Verea, quen considerou que a decisión ten un “profunda carga simbólica, sentimental e política”. Aínda que manifestou o seu “respecto” a calquera iniciativa cidadá, sinalou hai algunhas que “corresponden a todos”, como neste caso, no que “se vai suprimir o nome Apóstolo Santiago do primeiro grupo escolar da nosa cidade”.

O líder do PP local, Borja Verea, nunha comparecencia na sala de prensa de Raxoi

O líder do PP local, Borja Verea, nunha comparecencia na sala de prensa de Raxoi / CEDIDA

“Temos unha alcaldesa antiSantiago”

Pese a tratarse dunha proposta do centro escolar, o líder do PP compostelano cargou contra a alcaldesa Goretti Sanmartín, xa que os partidos do goberno -BNG e CA- defenderon “con intensidade” o cambio na comisión preparatoria do pleno municipal. “Estamos nun perigoso proceso de eliminación do que significa Santiago de Compostela, cunha alcaldesa antiSantiago”, expuxo, argumentando que “detesta todo o que nos fai únicos e universais”, como a Catedral, o Apóstolo ou o Camiño.

Verea chamou a “frear xuntos este ataque constante do BNG e de Goretti Sanmartín ao compostelanismo”. Ademais, acusou a rexedora de “gobernar para os seus”, mentres que “a cidade está máis sucia que nunca, os centros socioculturais están pechados, a vivenda é máis cara cada día, e temos a alcaldesa máis morosa de Galicia”.

Modelo de xestión da auga

Durante a súa comparecencia, o líder da oposición compostelá tamén se referiu ao modelo de xestión da auga, que será tratado no pleno. A comisión que tratou o asunto propuxo someter a votación no órgano colexiado unha fórmula de concesión privada, en contra da opción preferida do goberno, que se decanta por unha sociedade mixta.

Depósito de auga no lugar de Vilares, en Santiago

Depósito de auga no lugar de Vilares, en Santiago / Antonio Hernández

Ante isto, Verea non quixo desvelar cal será o voto do seu grupo, pero asegurou que “non imos participar deste circo”. O voceiro do PP instou a Sanmartín a que “chegue a un acordo cos seus socios” e cuestionou que o goberno vaia desenvolver unha proposta na que “non cre”. Preguntado sobre a posibilidade de que non saia adiante a opción que se vai votar e quede bloqueado de novo o contrato, indicou que “quen pon a cidade nun precipicio é a alcaldesa e sos seus socios”.

Noticias relacionadas y más

Proxecto de orzamentos

Borja Verea tamén valorou o proxecto de orzamentos municipais, aprobado a semana pasada pola Xunta de Goberno. “Dá igual que teñan ou non teñan orzamentos”, subliñou, preguntándose se “serviron para algo” os dous últimos anos, tendo en conta situacións como a da limpeza, a dos centros socioculturais ou o prezo da vivenda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
  2. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  3. Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
  4. Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
  5. Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
  6. Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
  7. Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
  8. Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio

CCOO rechaza de nuevo el acuerdo del convenio de autobuses: la huelga podría retomarse

CCOO rechaza de nuevo el acuerdo del convenio de autobuses: la huelga podría retomarse

Verea acusa a Sanmartín de “atacar o compostelanismo” polo cambio de nome do colexio Apóstolo Santiago

Verea acusa a Sanmartín de “atacar o compostelanismo” polo cambio de nome do colexio Apóstolo Santiago

Música e poesía para festexar a mensaxe “aínda viva” de Rosalía de Castro en Compostela

Música e poesía para festexar a mensaxe “aínda viva” de Rosalía de Castro en Compostela

Creadoras y profesoras de moda infantil de la Mestre Mateo: «Deseñar para a infancia é un reto específico»

La Policía Local sanciona a la joven del vídeo en el que sale maltratando a su perro en Santiago

La Policía Local sanciona a la joven del vídeo en el que sale maltratando a su perro en Santiago

Nogueira evalúa las propuestas de las finalistas para definir su apoyo en la segunda vuelta: hoy se reúne con Flores

Nogueira evalúa las propuestas de las finalistas para definir su apoyo en la segunda vuelta: hoy se reúne con Flores

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago

Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago
Tracking Pixel Contents