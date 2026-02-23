CCOO rechaza de nuevo el acuerdo para el convenio de autobuses: la huelga podría retomarse en Santiago

El conflicto por alcanzar un nuevo convenio en el sector del transporte de viajeros por carretera de A Coruña vuelve a la casilla de salida. Los afiliados de Comisiones Obreras se reunieron en la mañana de este lunes para analizar la propuesta de la patronal y decidir si la aceptaban o no. Y los votantes han dicho no.

De esta manera, se unen al 'no' de la CIG, que este domingo convocó una manifestación por las calles de Santiago para reclamar un "convenio digno”, que respondió con cientos de manifestantes a lo largo de un trayecto entre la Estación Intermodal y la Praza do Toural. Aunque el sindicato mayoritario desconvocó hace días la huelga indefinida anunciada desde el 2 de febrero, ahora cabe la posibilidad de que se retomen los paros.

"Agora estamos pendentes da resposta do Consello Galego de Relacións Laborais, pero entendemos que se CCOO rexeita a proposta da patronal é porque non lle serve, e nós estamos dispostos a negociar como dende o primeiro día por un convenio xusto como así o manifestaron 831 persoas nas urnas", comunica a EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago tras conocer la decisión de CCOO.

UGT, por su parte, propuso la firma de un acuerdo de eficacia limitada, que llevó a sus afiliados, los mismos que en un primer momento tumbaron el preacuerdo alcanzado con la patronal y que se llevó el no mayoritario de los trabajadores en las asambleas, con un 70% de los trabajadores rechazando la propuesta.

Pendientes de un nuevo encuentro con la patronal

Los sindicatos podrían ser convocados a un nuevo encuentro con la patronal después del celebrado el pasado viernes 20 de febrero en el Consello Galego de Relacións Laborais. "Na xuntanza deste venres, a patronal respondeu aos puntos presentados por CCOO na anterior reunión, quedando este sindicato de contestar o vindeiro luns se acepta as aclaracións patronais e asina o texto con base no acordo ao que o persoal xa desbotou. Mentres UGT mantívose na súa posición de ir a un convenio de eficacia limitada", indicaron desde la CIG.