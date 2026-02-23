Una conductora ebria se da a la fuga tras un accidente en Santiago y se niega a realizar las pruebas de alcoholemia

La Policía Local de Santiago ha tramitado diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial tras un accidente ocurrido el pasado viernes en la avenida Cruceiro da Coruña, donde colisionaron dos vehículos con resultado de daños materiales. Tras el impacto, uno de los turismos implicados abandonó el lugar de los hechos, si bien fue localizado posteriormente por los agentes. La conductora presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol y se negó a someterse a las pruebas de detección, lo que podría constituir un delito. Ese mismo día, poco después, también fue identificado el conductor de un vehículo implicado en una fuga registrada la jornada anterior en Santiago, continuando así las diligencias abiertas por aquel siniestro.

La seguridad vial ha concentrado buena parte de las intervenciones de la Policía Local durante el fin de semana, según se desprende del parte publicado por el Concello este lunes. Además del accidente con fuga en la avenida Cruceiro da Coruña, los agentes actuaron en una colisión en la rúa Doutor Maceira entre un turismo y una motocicleta, que se saldó con daños materiales y un herido leve. Asimismo, se registró un positivo en vía penal por alcoholemia en un control realizado en la plaza de España, otro positivo en vía administrativa en la rúa do Hórreo y un nuevo resultado positivo en vía penal en la rúa do Espírito Santo.

En el ámbito de las emergencias, la Policía Local intervino en la rúa Nova de Abaixo por el incendio de un colector de papel, siendo necesaria la actuación de los Bomberos de Santiago para su extinción. También colaboró con los servicios de emergencias en el rescate de una persona que había quedado atrapada en un ascensor en la avenida de Vilagarcía, junto a efectivos de Bomberos y un técnico de mantenimiento.

En materia de orden público y convivencia ciudadana, los agentes prestaron servicio con motivo de una concentración en la rúa Berna y de una manifestación celebrada en el entorno de la plaza de Cervantes y O Toural. Además, supervisaron la celebración de una verbena en el Campo de Conxo, que finalizó sin incidencias. Durante estos días también se intervino una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad por uso indebido en la rúa Castela e León, se identificó a dos personas por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública y se actuó en dos viviendas por fiestas en pisos, ambas con resultado positivo. En el conjunto de las jornadas se realizaron, asimismo, varias localizaciones permanentes de personas y controles preventivos en distintos puntos de la ciudad.