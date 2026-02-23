Creadoras de moda infantil de la Mestre Mateo: «Deseñar para a infancia é un reto específico»

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago ofrece hasta el sábado 28 de febrero una exposición con creaciones del alumnado del cuarto curso del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Mestre Mateo (dependiente de la Xunta de Galicia) de los cursos 2024/25 y 2025/26. Sus 10 protagonistas presentan un total de 31 propuestas. La profesora del departamento de Diseño de Moda, Noelia Tojeiro Ramil, coordina a esta emergente generación.

«Deseñar para a infancia é un reto específico: require pensar en mobilidade, comodidade, resistencia, patronaxe axeitada e seguridade, sen perder de vista a sensibilidade estética. Nesta exposición vese como o alumnado integrou con éxito os requisitos técnicos e funcionais coa creatividade e coa súa propia identidade como deseñadores», señala, antes de agradecer la complicidad «do equipo de El Corte Inglés».

La vicedirectora del centro, Elisa González Penas, resalta además esa suma sinergias. «Ya habíamos expuesto fotografía en este mismo espacio y ahora le propusimos a El Corte Inglés hacer una muestra de moda para sacar más allá de las aulas lo que hacemos en la escuela y dar a conocer a otras empresas el trabajo de nuestro alumnado, sus posibilidades y su creatividad para así abrirles nuevos horizontes laborales. Además, en el caso de la moda infantil, esta muestra es aún más interesante, porque es un tipo de moda que nunca podemos sacar de la escuela porque nuestro evento más multitudinario es Despunte, que este año se hace el 5 de marzo, y al ser menores, sacar su trabajo en esta muestra ayuda a que se vea que nuestros diseñadores también se pueden mover en cualquier otro ámbito», indica.

Propuestas de las jóvenes diseñadoras

Alba Carballal Nieto propone una colección llamada Baby Cow. «Está inspirada en la ganadería y va dedicada a mi hermano Alejandro, que es ganadero, y de quien cogí referencias. Él viene de tener una sobrina... Y también tengo como referente a mi madre, que confecciona ropa infantil y además me gusta mucho la estética de Ortiga, que tiene esa vibra como más tal... y bandas como Ulex, que usan monos de ganadería, que también me gustan», explica.

Águeda Comesaña Fernández firma una propuesta denominada De toxo a toxo. Se basa «en la flor autóctona gallega y en la memoria familiar colectiva, partiendo de mi tía», aclara. «Lo que hice fue teñir y estampar con toxo y con hojas de castaño y, a nivel del resto de la estética, cogí fotos de prendas que mi tía creó en su momento porque aprendí a coser con ella y quería hacerle un homenaje. E hice también algunas prendas en punto porque aprendí a calcetar con ella», enumera sus referentes. «Aunque en esta colección no lo reflejo, en otros trabajos de clase me centro mucho en la estética de Schiaparelli porque es una firma que me gusta mucho, su alta costura, sus prendas muy de cuento, de fiesta con fantasía... Es una marca que eso lo hace muy bien».

Paula Abraira Romero propone la colección bautizada como Domingos de comida familiar. «Me inspiré un poco en mi prima, mi hermana y en mí misma porque mi abuela era modista y siempre nos hacía ropa. Quise hacer mi colección con ese punto smock que es la parte más importante de los vestidos, porque es donde se ve la parte artesanal. Supuso muchas horas de bordar a mano. Me gusta mucho la alta costura porque el trabajo manual me parece muy interesante, y me gusta Chanel, Dior, aunque... bueno, eso es alta costura, y de ahí a lo que haga, hay un cacho...», matiza con risas que desdramatizan.

María Paula Rodríguez Carrera, presenta una colección llamada Topa el Pato. «Está inspirada en mi tío. Me inventé un cuento basado en anécdotas que tenía mi padre con mi tío y la creé pensando en mi hermano, ya que mi tío y mi hermano no se conocen y es como unir las dos infancias. Los dibujos los hizo mi hermano y los pasé a la tela yo. Creé el cuento con un pato porque yo, de pequeña, no podía decir Francisco ni tampoco Pancho, y de Pancho lo pasé a Pato. A mi tío, al ser daltónico, le encantan las camisas de cuadros. Me inspiré en mi infancia divertida y colorida, y también en The Campamento, una firma de A Coruña».

La muestra ofrece además las respectivas colecciones de Naiara Currás Gayo, Carla Iglesias Rodríguez, Hugo López Casal, Tania López González, Clara Mulet Sanz y Andrea Pousa Siejas.

Un diseño para celebrities

Al preguntarles a qué personas famosas, les gustaría hacer un diseño, todas y cada una, piden dejar la cuestión para el final de la charla. «Es una pregunta muy complicada», reiteran a varias voces, pero van emergiendo nombres.

Alba Carballal Nieto: «Me gustaría hacer algo para Quevedo o María Escarmiento, o Julieta, una cantante catalana que lleva ropa catalana al estilo de las Tanxugueiras llevando el estilo gallego. Y me gusta también el rollo street de Rakayo, porque soy de Sanxenxo, y esa marca y su estética de surf me gusta», aclara. Y Águeda Comesaña Fernández añade: «Viniéndome muy arriba, pensaría en hacer algo para Zendaya. Siempre va increíble a las alfombras rojas».

Paula Abraira Romero , por su parte, dice: «Mis amigas me han dicho que la colección que presento en esta exposición es muy de los hijos de María Pombo».

Y María Paula Rodríguez Carrera se fija en una cita próxima: «Como en junio, va a venir a Santiago Danny Ocean, quería hacerle una prenda e intentar hacérsela llegar, a ver si puedo, que entre paisanos nos entendemos» dice en alusión a su común sangre venezolana.