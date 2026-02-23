Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autovía A-54Ría Muros-NoiaDa USC a OxfordMarcha en Santiago
instagram

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

El pontevedrés era miembro del cuadro del PTXAS y director de la biblioteca de Física y Óptica y Optometría

Francisco Xavier Redondo Abal, historiador de la Universidade de Santiago.

Francisco Xavier Redondo Abal, historiador de la Universidade de Santiago. / FDV

Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

El historiador y escritor gallego, Francisco Xavier Redondo Abal (Pontevedra, 1964), falleció el pasado viernes 20 de febrero en Santiago. Era miembro del cuerpo de Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTXAS) de la Universidade de Santiago.

Asimismo, estaba vinculado al servicio de la Biblioteca Universitaria, siendo en la actualidad director de la biblioteca de Física y Óptica y Optometría, tras muchos años en la de Filología.

Licenciado en Xeografía e Historia por la USC, contaba con una destacada obra sobre memoria histórica. Era miembro del grupo Histagra de la USC, así como integrante de la sección de Patrimonio y Bienes Culturales del Consello da Cultura Galega. A lo largo de su trayectoria colaboró con revistas como A Trabe de Ouro, Murguía, Grial, Galegos e Madrigal, entre otras, además de en la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidade de A Coruña.

Noticias relacionadas y más

Desde la USC manifiestan su hondo pesar por su fallecimiento, uniéndose "á dor da súa familia e amizades".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
  2. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  3. Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
  4. Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
  5. Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
  6. Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
  7. Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
  8. Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama en Galicia

El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama en Galicia

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan

Conferencia sobre Palestina na USC: Que facer hoxe en Santiago?

Conferencia sobre Palestina na USC: Que facer hoxe en Santiago?

El IES Antonio Fraguas, en un proyecto coral nacional: 200 estudiantes se reunieron en Cartagena

El IES Antonio Fraguas, en un proyecto coral nacional: 200 estudiantes se reunieron en Cartagena

La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: "Es una tendencia en aumento"

La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: "Es una tendencia en aumento"

De la USC a Oxford: "O cerebro, xunto coa orixe do universo, é un dos maiores misterios"

De la USC a Oxford: "O cerebro, xunto coa orixe do universo, é un dos maiores misterios"

Creadoras de moda infantil de la Mestre Mateo: «Deseñar para a infancia é un reto específico»

Tracking Pixel Contents