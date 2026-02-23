El IES Antonio Fraguas, en un proyecto coral nacional: 200 estudiantes se reunieron en Cartagena

El IES Antonio Fraguas, de Santiago, es uno de los cuatro institutos que participaron la semana pasada en Cartagena en el encuentro final de un proyecto coral desarrollado a lo largo de dos años en el marco del programa ARCE del Ministerio de Educación, una iniciativa de cooperación entre centros educativos de distintas comunidades autónomas.

Cerca de 200 estudiantes se dieron cita en esta ciudad para poner el broche final a un intenso trabajo colaborativo. Junto al centro compostelano participaron el IES Isabel Castilla (Ávila), el IES Francisco Umbral (Madrid) y el IES Galileo (Valladolid), que actuó como anfitrión en esta última movilidad.

El alumnado del IES Antonio Fraguas formó parte de un coro juvenil interterritorial que interpretó diferentes piezas conjuntamente en un concierto de clausura celebrado el viernes día 20 de febrero en la plaza frente al Ayuntamiento de Cartagena. El acto, abierto al público, se convirtió en una muestra del talento, el esfuerzo y la capacidad de trabajo en equipo de los jóvenes participantes.

Participantes en el concierto de clausura delante de la plaza del Concello de Cartagena. / Cedida

Además de los ensayos y actuaciones, el encuentro permitió al alumnado compostelano compartir experiencias con estudiantes de otras realidades educativas, reforzar competencias musicales y sociales y conocer el patrimonio cultural del municipio murciano. La actividad contó con la colaboración de la Unidad de Programas Educativos del área de Educación del Ayuntamiento de Cartagena.

Noticias relacionadas

Con esta cita final se cierra un proyecto que, a lo largo de dos años, promovió la cooperación entre institutos del país fortaleciendo lazos a través de la música coral y consolidando una red de trabajo conjunto que, en palabras del propio instituto compostelano, "deja una experiencia inolvidable para el alumnado del IES Antonio Fraguas".