La Policía Local sanciona a la joven del vídeo en el que sale maltratando a su perro en Santiago

La joven del vídeo que este domingo fue difundido en las redes sociales, en el que se ve como maltrata a su perro dándole patadas y estrangulándolo por la correa en Santiago, ha sido propuesta para sanción por la Policía Local compostelana.

Salseo USC

Fuentes consultadas de Concello de Santiago confirman a EL CORREO GALLEGO que los agentes municipales ya localizaron a la mujer en la tarde de ayer, la cual ha sido multada por dos motivos. Tal y como explican desde Raxoi, la primera de las sanciones que deberá hacer frente la mujer es por la tenencia del animal "sen o chip obrigatorio", a la que se suma otra de maltrato animal por una infracción de la "Ordenanza Municipal de Posesión e Custodia de Animais", aclaran.

Indignación en redes sociales

Las lamentables imágenes compartidas por la popular cuenta de Instagram @SalseoUSC, que en poco más de 24 horas ya acumulan casi 3.500 visualizaciones, han hecho que las redes sociales estallen contra esta mujer por su terrible comportamiento con el animal. "¿Para tratar así al perro para qué lo quiere?" o "A esta gente hay que prohibirle tener animales", son algunos ejemplos de los cientos de comentarios que la publicación acumula desde ayer.

El animal ya se está en otro hogar

La buena noticia ha llegado en la mañana de este lunes. Después de la polémica generada este domingo entre los usuarios por las penosas imágenes compartidas en redes sociales, desde Salseo USC confirman que la investigación policial ya ha dado sus frutos. En una historia subida hace unos minutos, señalan que los agentes de la Comisaría compostelana les han informado que "el perro está en buen estado y en otra casa con otra persona".