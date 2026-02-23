Música e poesía para festexar a mensaxe “aínda viva” de Rosalía de Castro en Compostela
O alumnado de 4 de primaria de Cluny e Quiroga Palacios recitou, regueifou e cantou na Praza de Vigo, lugar de nacemento da poeta
O sol converteu este luns no mellor do que vai de febreiro, poñendo un broche de luz ao 189 aniversario do nacemento da poeta galega máis universal, Rosalía de Castro, que nacía na Praza de Vigo cando esta parte do Ensanche era Concello de Conxo. E foi alí a onde un ano máis se levaron flores e o alumnado de 4 de primaria dos colexios Cluny e Quiroga Palacios recitou, regueifou e cantou os versos da poeta.
Puxeron así a nota máis lúdica a unha xornada de homenaxe que continuou no Panteón de Galegas e Galegos ilustres, onde repousan os restos da autora de ‘Cantares gallegos’. E dende o lugar no que un día estivo a casa na que naceu, na Praza de Vigo, até o lugar no que o seu corpo descansa en Bonaval, un pasarrúas guiado por Os Carapaus guiou a autoridades e alumnado do IES Eduardo Pondal, ante a atónita ollada de veciños e visitantes da cidade histórica.
Rosalía precursora, Rosalía punto de encontro
O acto da Praza de Vigo contou coa presenza do presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira, que logo da intervención da cativada proclamou que “a mensaxe de Rosalía segue viva” e aínda que este luns 23 de febreiro cumpra 189 anos “esta feita unha mosiña”. Xunto a el, a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a deputada de Lingua, Sol Agra, o conselleiro de Cultura, José López Campos, e o alcalde Padrón, o socialista Anxo Arca.
Este último comezou citando a Gortti Sanmartín: “Por máis que chova, Rosalía non encolle” e reivindicou a poeta da Casa da Matanza como “punto de entendemento” nunha sociedade polarizada. Un diálogo e que tamén defendeu o conselleiro López Campos, que afirmou que “Rosalía está máis viva que nunca” e lembrou “a grandísima lección de dignidade” coa súa vida e a súa obra.
O alcalde de Padrón, o primeiro en intervir, rematou o seu discurso animando os asistentes a levar “cada día, na fronte unha estrela e no bico un cantar”. Cantar que especialmente Sol Agra e Goretti Sanmartín referiron á mensaxe feminista, de igualdade, ecoloxista e de dignificación da lingua e da clase traballadora.
Fronte a mensaxes que falan da “politización” da figura da poeta, a deputada de Lingua asegurou que “Rosalía é do pobo” e a rexedora compostelá puxo o foco na “mensaxe transgresora de liberdade da poeta”, unha transgresión e un feminismo que tamén poboan, como lembrou Sol Agra, a obra da homenaxeada este ano no Día das Letras, Begoña Caamaño.
O Ensanche reivindícase con poesía
José Manuel Durán, presidente da asociación veciñal Raigame, do Ensanche, interviu no acto da Praza de Vigo a seguir do canto dos cativos de Cluny e Quiroga Palacios e fíxoo recintando os versos de Rosalía: “Ben sei que non hai nada novo embaixo do ceo…” para seguir cuns versos de elaboración propia e reivindicarlle ao goberno local melloras na praza na que a nosa poeta “veu ao mundo”.
“Onde veu ao mundo? Ulo o nacemento? / Nun lugar ben oculto, nun pequeño recuncho. / Disque é moi indigno para tal persoeiro / dignifiquemos logo este lugar do barrio / onde o destino quixo que nacera Rosalía”, demandou Durán ante a lousa que sustenta o busto da poeta e o estanque veciño, chea de verdín unha e cun aspecto nada vistoso o outro.
Ofrenda no Panteón
Coa música de Os Carapaus chegou a comitiva institucional ao Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, onde agardaba xa o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, encargado de pechar un acto ao que lle puxeron música os cantantes Uxía Senlle e Javier Ruibal.
Antes diso, discursos e recitado de versos rosalianos por parte, entre outros, da presidenta do Museo do Pobo Galego, Concha Losada, e Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo, no ano no que se cumpren 50 anos do pasamento do profesor, ensaísta, novelista e xeógrafo ourensán, Ramón Otero Pedrayo.
No medio do acto, de novo o alumnado e os poemas de Rosalía de Castro, desta volta nas voces do alumnado do IES Eduardo Pondal.
