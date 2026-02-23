ELECCIONES USC
Nogueira evalúa las propuestas de las finalistas para definir su apoyo en la segunda vuelta: hoy se reúne con Flores
La catedrática de Derecho Administrativo aceptó el encuentro solicitado por la candidata a rectora, tras la juntanza con su colectivo, y hará lo mismo si Crujeiras se lo pide
Alba Nogueira, junto a su colectivo, se reunirá este lunes por la tarde con Maite Flores para conocer sus propuestas y evaluar cuál será su apoyo en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la USC. La votación del próximo 11 de marzo definirá a la primera rectora de Galicia: Rosa Crujeiras o Maite Flores.
"Vamos a escoitar o que nos vai decir e logo debatiremos en función do que queira facer de cara á segunda volta; se segue co proxecto tal e como o tiña enfocado ou se hai cambios", señala la catedrática de Derecho Administrativo en conversación con EL CORREO GALLEGO, quien especifica que fue Flores quien solicitó la reunión,asegurando que "se nos chama Rosa será aceptada".
Nogueira pretende abordar asuntos claves que introdujo durante su campaña. "Queremos saber que se quere facer en estatutos, como se quere afrontar a quebra interna que detectamos ou que se quere facer nas políticas de renovación de PDI", dice. Lo analizado será lo que "dea a pauta de se na segunda volta tomamos a decisión concreta de apoiar algunha candidatura ou se continuamos coa idea de seguir contribuindo ao debate da Universidade dende o claustro ou non".
Según las entrevistas a las dos finalistas a las que tuvo acceso en los últimos días, Nogueira percibe que "estanse facendo micropropostas e non se están abordando os grandes temas da Universidade".
"Os resultados mostran unha fractura na Universidade máis grande do que parece"
El colectivo de Nogueira se reunió el pasado jueves analizar los resultados de la primera vuelta, en la que obtuvo un total de 1.567 votos -380 ponderados- y un apoyo del 15 %. "Valoramos positivamente o feito de ter introducido un debate de ideas en todo o proceso electoral que foron centrais en todos os discursos dende ese momento pero non tiveron o respaldo que agardabamos", detalla, a lo que añade: "Saímos bastante reforzados en número de claustrais".
Para Nogueira son resultados "que mostran unha fractura na Universidade máis grande do que parece entre as áreas de ciencias sociais e humanidades e as áreas experimentais e enxeñarías".
Tras hacer un análisis de los votos del sector I (profesorado doctor con vinculación permanente y sector II (personal de administración y servicios) asegura que la candidatura de López Couso y la suya "quedou con entre o 40 e o 75% do voto en sete das nove facultades máis grandes, en 14 dos 25 centros", un dato que define como "bastante significativo".
A partir de estos resultados, Nogueira entiende que las finalistas deben abordar esta fractura con el fin de evitar "que este mandato poida ser de acentuación de desequilibrios ou de reprodución de dinámicas do pasado que nos pareceron moi perniciosas para a Universidade".
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio