Nueva exposición sobre moda: Despunte 2026 se inaugura esta semana en Santiago
Recoge los proyectos finales elaborados por estudiantes de la Mestre Mateo. Se abre el jueves
La exposición sobre moda Despunte 2026 se inaugura esta semana en Santiago con una muestra de los proyectos finales elaborados por estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo.
Varias disciplinas
La muestra Despunte 2026 recoge los proyectos finales elaborados por el estudiantado de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño (Grado en Diseño de Producto) y de las Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño (Ciclos Formativos de Grado Superior en Fotografía, Joyería Artística y Técnicas Escultóricas), que se abre este jueves, 26 de febrero, a las 18 horas, en la Fundación Eugenio Granell (P. Toural).
Optan a premios
La exposición "es un espacio fundamental para dar visibilidad al talento, el rigor y la calidad del alumnado que finaliza su formación y, además, los trabajos expuestos son candidatos a los premios Despunte 2026, cuyos galardones se entregarán en la próxima gala Despunte (el 5 de marzo), en la que también se presentarán las colecciones finales del Grado en Diseño de Moda", detallan desde la escuela compostelana, centro dependiente de la Xunta de Galicia.
Horarios
La exposición Despunte 2026, que se abre el jueves 26 de febrero, permanecerá abierta al público hasta el 15 de marzo de 2026, en horario de martes a viernes desde 11:00 horas a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h., y los sábados de 10:30 h. a 14:30 h.
Otra muestra en El Corte inglés
Por otra parte, el espacio El Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Santiago ofrece hasta el sábado 28 de febrero una exposición con creaciones del alumnado del cuarto curso del Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) Mestre Mateo. Sus 10 protagonistas presentan un total de 31 propuestas. La profesora del departamento de Diseño de Moda, Noelia Tojeiro Ramil, coordina a esta emergente generación formada en esta muestra por Paula Abraira Romero, Alba Carballal Nieto, Águeda Comesaña Fernández, Naiara Currás Gayo, Carla Iglesias Rodríguez, Hugo López Casal, Tania López González, Clara Mulet Sanz, Andrea Pousa Siejas y María Paula Rodríguez Carrera.
