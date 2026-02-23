El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama

La cuenta atrás para la temporada de verbenas en Galicia ya ha comenzado. Uno de los momentos más esperados es el regreso de la orquesta Panorama a los escenarios tras su merecido descanso invernal.

En este sentido, la reina de la verbena gallega acaba de anunciar sus primeras actuaciones confirmadas para este 2026. Y los gallegos estamos de enhorabuena, pues la orquesta hará pronto una parada en nuestra comunidad.

En concreto, el estreno de su nuevo tour tendrá lugar en un pueblo de menos de 300 habitantes situado muy cerca de Santiago.

Se trata de la pequeña parroquia de Codeso, en Boqueixón, que acaba de lanzar el cartel de una de sus fiestas más esperadas: el CodeFest.

CodeFest 2026

"Un pueblo de 280 habitantes haciendo historia. La Comisión de Fiestas de Codeso lo vuelve a hacer". Con estas palabras la comisión anunciaba la actuación de la orquesta Panorama a través de sus redes sociales como plato fuerte de la IV edición del CodeFest.

La fiesta, que se celebrará en Codeso el próximo miércoles, 1 de abril, a partir de las 22.30 horas, contará también con la actuación de la Disco Móvil Pirámide XL y el DJ Marcos Kintana.

De entrada gratuita, contará también con servicio de pulpeiro, a cargo de Piñeiro Pulpeiras.

Con este cartel, desde la comisión prometen "una noche que va a reventar Codeso" y que situará a la pequeña parroquia en la cima de las verbenas gallegas.

Las cuatro mejores orquestas

La pequeña localidad de menos de 300 habitantes ha traído en los últimos cuatro años " las 4 mejores orquestas de Galicia".

Noticias relacionadas

Si echamos la vista atrás, el año pasado el CodeFest contó con las actuaciones de las orquestas Olympus y Finisterre; hace dos años hacía lo propio de nuevo con la Olympus y el Grupo Origen; y, en su primer año de historia, se estrenaba por todo lo alto con la París de Noia y el DJ Carlos López.