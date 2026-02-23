Una película gallega protagonizada por una compostelana, entre las tres más vistas de la cartelera

As liñas descontinuas, segunda película de la cineasta gallega Anxos Fazáns protagonizada por la compostelana Mara Sánchez y el pontevedrés Adam Prieto ya se encuentra, tras su llegada a las salas de cine el pasado 20 de febrero, en el top 3 de estrenos en la cartelera gallega, tan solo por detrás de títulos de la talla de Greenland 2 y El agente secreto.

Fotograma de 'As liñas descontinuas'. / Cedida

Una película gallega con 11 nominaciones en los Premios Mestre Mateo 2026

El largometraje, que ha logrado hasta 11 nominaciones en los Premios Mestre Mateo 2026, se trata de un drama intimista rodado íntegramente en gallego en localizaciones de Vigo y Marín que acerca las figuras de Bea (Mara Sánchez), una mujer de 50 años en proceso de divorcio, y Denís (Adam Prieto), un joven trans que lucha contra la precariedad laboral. Dos personas a las que un suceso inesperado no solo les lleva a conocerse, también a transformar para siempre su realidad.

¿Dónde ver 'As liñas descontinuas' en Santiago?

Esta producción de Sétima y Sideral que cuenta con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), HBO y las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra está disponible en cines de las cuatro provincias gallegas.

Noticias relacionadas

Aquí, en Santiago, es posible verla tanto en Numax como en los Multicines Compostela.