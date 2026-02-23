Reunión con Ferusa
Raxoi compromete 1,2 millóns de euros para proxectos no rural
O Concello inicia obras para ampliar a rede de abastecemento na parroquia de Marantes
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presidiu unha reunión coa Federación de Asociacións de Rural de Santiago (Ferusa) para dar a coñecer os proxectos que o Concello ten previstos para este ano no rural compostelán, na que tamén participaron a concelleira de Rural, Pilar Lueiro, e o de Obras, Xesús Domínguez. Neste encontro, Raxoi trasladou que ten investimentos previstos no 2026 que suman máis de 1,2 millóns de euros, para alén doutras actuacións en marcha. Recolléronse tamén as suxestións sobre as tarefas de mantemento previstas para os meses de primavera e verán.
O goberno local, en cumprimento do Pacto polo Rural, manifestou o seu compromiso coa dotación de servizos, reforzando a oferta de actividades nos centros socioculturais, a mellora dos espazos nas escolas infantís ou impulsando a prestación do servizo de comedor para as crianzas.
Obra en Marantes
Ademais, esta semana Pilar Lueiro desprazouse á parroquia de Marantes para informar sobre o inicio da obra que dotará de rede de abastecemento os lugares de A Torre e Agualada. A concelleira sinalou que «estamos perante unha das obras máis importantes do rural de Compostela destes anos cun importante orzamento».
A actuación implica unha ampliación de case catro quilómetros da rede de abastecemento e permitirá a conexión de preto de 70 vivendas e outras parcelas urbanizables. O orzamento da obra supera os 800.000 euros e comezará a súa execución nas próximas semanas, cun prazo estimado de catro meses. Na mesma parroquia, o Concello tamén executará a obra para a construción dunha senda peonil en Cortos, polo que o investimento total na parroquia este ano é superior a un millón.
