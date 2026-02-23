Ano Santo
Rosón propón crear unha comisión especial para o Xacobeo 2027
Reclama que Santiago lidere o evento para que non se xestione «á marxe da veciñanza»
A concelleira non adscrita Mercedes Rosón levará ao vindeiro pleno municipal unha proposición para reclamar a activación inmediata da Comisión Organizadora do Xacobeo 2027 e impulsar a creación dunha comisión especial municipal que permita planificar de forma «estratéxica e sostible» o Ano Santo co obxectivo de que sexa Santiago quen lidere a súa xestión. «É un evento da cidade que non pode xestionarse á marxe das prioridades da súa veciñanza», indicou.
Rosón subliñou que o Ano Santo constitúe un acontecemento de relevancia cultural, patrimonial e turística excepcional para Santiago, «xerando importantes oportunidades económicas e sociais, pero tamén retos na súa xestión». Por iso considerou «fundamental» que a recente activación do Consejo Jacobeo vaia acompañada da reactivación da Comisión Organizadora para o Xacobeo 2027, órgano interadministrativo no que participan a Xunta de Galicia, a Igrexa, o Goberno do Estado e o propio Concello.
Para Rosón, é un evento da cidade que «debe ser capaz de liderar a súa proxección exterior en colaboración co resto de administracións». «Na práctica, a Xunta tense apropiado da marca Xacobeo en función dos seus propios obxectivos e, ante isto, Santiago non pode quedar reducido a un mero receptor de peregrinos nin ser marxinado das decisións estratéxicas», advertiu.
Investimentos e coordinación
A edil non adscrita insiste en que a calidade dun destino turístico, e máis no caso de Compostela, non depende só da programación cultural ou das campañas de promoción, «senón tamén das infraestruturas e servizos públicos» como limpeza, seguridade, transporte ou aparcadoiros. Por iso, aposta por priorizar investimentos estruturais ligados ao Ano Santo «que perduren no tempo e melloren tanto a experiencia turística como a calidade de vida das veciñas e veciños».
Ademais, Rosón afonda en que a comisión que propón debe estar integrada por representantes do sector turístico, hostalería, comercio, colectivos culturais e de ocio, asociacións veciñais e a propia Corporación Municipal. Un órgano que tería como obxectivo «garantir a coordinación efectiva entre todos os axentes implicados, anticipar necesidades e definir estratexias de comunicación e promoción».
