Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
El siniestro tuvo lugar a las 18.22 horas bajo el puente de Pontepedriña
Dos niñas resultaron heridas en la tarde de este martes después de ser atropelladas cuando cruzaban por un paso de peatones en la rúa do Restollal, en la rotonda bajo el puente de Pontepedriña.
Tal y como señalan desde el 112 Galicia, recibieron el aviso a las 18.22 h. de un particular de que un vehículo acababa de arrollar a dos menores que se encontraban cruzando la calzada. Según indico el propio alertante, las niñas estaban accesibles y no habían quedado atrapadas bajo el coche.
Tras el aviso, el centro de emergencias movilizó a la Policía Local, los Bomberos de Santiago, efectivos de Protección Civil y a Urxencias Sanitarias, que atendieron a las menores antes de ser trasladas para una evaluación más completa.
Por el momento no se conocen más datos sobre el incidente, que continúa siendo investigado por las fuerzas el orden
