Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial en LavacollaCaza en SantiagoProxecto XenomaRosalía de Castro
instagram

Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

El siniestro tuvo lugar a las 18.22 horas bajo el puente de Pontepedriña

Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal / RRSS

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Dos niñas resultaron heridas en la tarde de este martes después de ser atropelladas cuando cruzaban por un paso de peatones en la rúa do Restollal, en la rotonda bajo el puente de Pontepedriña.

Tal y como señalan desde el 112 Galicia, recibieron el aviso a las 18.22 h. de un particular de que un vehículo acababa de arrollar a dos menores que se encontraban cruzando la calzada. Según indico el propio alertante, las niñas estaban accesibles y no habían quedado atrapadas bajo el coche.

Tras el aviso, el centro de emergencias movilizó a la Policía Local, los Bomberos de Santiago, efectivos de Protección Civil y a Urxencias Sanitarias, que atendieron a las menores antes de ser trasladas para una evaluación más completa.

Noticias relacionadas

Por el momento no se conocen más datos sobre el incidente, que continúa siendo investigado por las fuerzas el orden

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  2. Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
  3. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  4. Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
  5. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  6. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
  7. Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
  8. Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio

"Este ano os datos son crueis": la temporada baja destruye un tercio del empleo en los hoteles de Santiago

"Este ano os datos son crueis": la temporada baja destruye un tercio del empleo en los hoteles de Santiago

Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal

Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire

Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire

Absuelven al profesor de un colegio de Santiago acusado de realizar tocamientos sobre un alumno

Absuelven al profesor de un colegio de Santiago acusado de realizar tocamientos sobre un alumno

Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago

Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago

La prestigiosa Guía Macarfi elige los mejores restaurantes de España: dos locales de Santiago se cuelan en el top

La prestigiosa Guía Macarfi elige los mejores restaurantes de España: dos locales de Santiago se cuelan en el top

El Colegio Mayor San Agustín organiza un debate internacional: los ganadores viajarán al Parlamento Europeo

Gratis e inolvidables: cuatro vistas mágicas de Santiago que te dejarán sin aliento

Tracking Pixel Contents