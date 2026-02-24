El complejo conflicto de los buses en Santiago: ¿En qué punto está la negociación?

El acuerdo que puso fin a la huelga del transporte en la provincia de A Coruña fue rechazado por CCOO. Tras la reunión en el Consello de Relacións Laborais del pasado viernes, el sindicato debía indicar este lunes si aceptaba las aclaraciones de la patronal y firmaba un texto que había sido rechazado por el 70% del personal en votación. El resultado final, ajustado, fue un 'no'

"Cando soupemos a negativa de CCOO a aceptar o acordo da patronal mandámoslle unha proposta formal para que se sentaran a negociar con nós", apunta este martes a EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago. Por el momento no han obtenido respuesta. Antunes explica que, si no aceptan negociar, "estarían permitindo o convenio de eficacia limitada de UGT", explica Antunes, si bien desde la CIG confían en que "negocien polo futuro do sector".

El convenio de eficacia limitada aún no puede entrar todavía en vigor, ya que la mesa de negociación sigue abierta. Según Antunes, "se CCOO tras non firmar o acordo tampouco quere negociar, dese xeito permitiríase que o convenio de eficacia limitada de UGT saíra adiante".

Posteriormente, los trabajadores del sector del transporte de la provincia de A Coruña tendrán que decidir, antes del 1 de mayo, si quieren adherirse al acuerdo de eficacia limitada o bien continuar con el actual convenio de Transporte del año 2018-2020.

En el acuerdo de eficacia limitada se incluye, entre otros asuntos, la subida salarial del 3,4 % con carácter retroactivo desde enero del 2025, un máximo de 9 horas de jornada diaria, un plus de 8 euros diarios para quien trabaje en jornada continua o 50 euros al día por festivos, comunicación de cuadrantes de jornada y descansos con dos semans de antelación, 1 día más de asuntos propios, siendo un total de dos al año.

La huelga indefinida: "Está enriba da mesa"

Sobre la posibilidad de retomar la huelga indefinida, Antunes comenta que la CIG no la descarta.

"É unha opción que ao día de hoxe está enriba da mesa", aunque primero esperan que haya "boa vontade de negociar".