El Colegio Mayor San Agustín organiza un debate internacional: los ganadores viajarán al Parlamento Europeo

El Colegio Mayor Universitario San Agustín de Santiago celebrará los próximos 27 y 28 de febrero de 2026 la segunda edición del Torneo Internacional de Debate Kolvenbach, una cita que reunirá a equipos universitarios de Madrid, Bilbao, Valladolid, Sevilla, Salamanca, Vigo y Santiago en modalidad presencial para reflexionar sobre la pregunta: '¿Requieren las sociedades occidentales un fundamento religioso para su cohesión o pueden sostenerse mediante principios seculares?'.

De forma paralela, el torneo contará con una modalidad online en formato Parlamento Británico, con equipos confirmados de México y Perú, y otros pendientes de Colombia y Chile.

Cada equipo está integrado por cinco estudiantes y, teniendo en cuenta que de la capital gallega participarán tres formaciones —una del propio San Agustín, otra del Colegio Mayor La Estila y una tercera de la USC— la cifra total de participantes rondará el medio centenar. Algunos acudirán acompañados por sus tutores y responsables de debate en sus universidades, mientras que otros competirán de forma autónoma, “porque ya tienen experiencia suficiente y acuden solos”.

Así se organiza la competición y las mesas redondas

La inauguración contará con la presencia del rector de la USC, Antonio López, y del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. Tras el acto inaugural se celebrará un primer debate de contextualización bajo el nombre de Ágora, en el que, según apunta a EL CORREO, el director del Colegio Mayor San Agustín, Alejandro Pan, se ha invitado a todos los partidos políticos con representación en Europa”. El PP y el PSOE han confirmado su asistencia, mientras que el BNG está pendiente de responder. “El torneo pretende situar siempre las preguntas en un contexto atlántico, pensando en el futuro que los universitarios van a construir y vivir”, confima.

A continuación comenzará la competición propiamente dicha. Mediante sorteo, los equipos deberán defender la postura a favor o en contra de la cuestión planteada, articulando sus argumentos en los distintos cruces que se sucederán a lo largo de la tarde.

La segunda jornada incluirá una nueva mesa redonda de contextualización desde el ámbito del pensamiento, titulada ‘Diálogos Kolvenbach’. Estará moderada por el profesor José Manuel Caamaño, director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE). El debate abordará la cuestión desde perspectivas sociológicas y éticas, incorporando también una mirada asiática. Participarán Stephan Rothlin, director del Macau Ricci Institute y profesor en la Universidad de Pekín; Jesús Conill, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia; y Franz Von Bergen, consultor en comunicación política e investigador sobre polarización y nuevas generaciones.

Tras las últimas rondas de competición, el torneo concluirá con un nuevo Espacio Ágora en el que se presentarán las conclusiones finales y se procederá a la entrega de premios.

El equipo ganador obtendrá como premio un viaje al Parlamento Europeo de la mano del eurodiputado Adrián Vázquez, con los gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos.

"Es un torneo único en el noroeste peninsular hasta Oporto"

El director del colegio destaca que esta segunda edición contará con "mayor participación" que la anterior, en la que el carácter internacional lo aportaban únicamente los ponentes, mientras que este año lo refuerzan también los equipos. El objetivo, según Pan, es "consolidar y ampliar la dimensión nacional e internacional de un torneo único en el noroeste peninsular hasta Oporto", ya que este tipo de encuentros suelen concentrarse en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona.

Asimismo, pone en valor que la organización corre a cargo de los propios estudiantes del San Agustín, con el apoyo y la guía de la dirección, una implicación que constituye “una experiencia muy valiosa” en su formación académica y personal.