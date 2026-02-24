El compostelano Marcos Coll cuenta con una estrella mundial en su nuevo disco

Marcos Coll, músico natural de Santiago afincado en Berlín, cuenta con una estrella mundial del blues en su nuevo disco, Charlie Musselwhite, un legendario músico estadounidense que tiene un Grammy y numerosos Blues Music Awards, aparte de un rosario de colaboraciones estelares desde los años 60.

Más colaboraciones

El músico compostelano Marcos Coll, aparte de lanzar hace días "Red Hot Mama", single de adelanto de su nuevo disco con Will Jacobs (guitarrista y cantante de Chicago), está ahora en Madrid para grabar junto a Depedro (Jairo Zavala) un futuro álbum propio con notables colaboraciones. Aparte del tema con el citado Charlie Musselwhite, hay colaboraciones de Julian Hernández (Siniestro Total) y Ugía a Pedreira, entre más complicidades para ese siguiente trabajo tras Nómade, ese album anterior donde Coll enriqueció su sonido con palos mestizos, igual latinos que propios del folk gallego.

"Un sueño cumplido"

Marcos Coll da pistas de ese trabajo en charla con EL CORREO GALLEGO: "He grabado a Charlie Musselwhite cantando un tema mío en plan cubano, como el que grabó hace tres años con Eliades Ochoa y en esa colaboración se muestra a Charlie con su acento de Mississippi empleando palabras como 'foliada' o 'alalai'... algo brutal. Charlie es una persona excelente, todo fue buena disposición por su parte para esta colaboración que es como ver un sueño cumplido", dice entusiasta con razón sobre ese tema conjunto que une a dos generaciones que brillan por su manejo de la armónica en el blues y en otros estilos.

Marcos Coll con un disco de Charlie Musselwhite. Al lado, single de Coll con Will Jacobs. / Cedida

"Ahora, Jairo y yo trabajamos para que mi nuevo disco en solitario siga en la misma onda que Nómade, que se publicó hace cuatro años...", cuenta Coll, metido en sesiones maratonianas este mes en Madrid con su compadre Jairo Zavala (Depedro).

Una estrella mundial cercana

A lo largo de su carrera, Charlie Musselwhite suma una quincena de premios Blues Music Awards, galardón estadounidense que es una de las cumbres de ese estilo. En su trayectoria, ha colaborado como invitado en discos de leyendas como B.B. King, Ben Harper, John Lee Hooker, Cyndi Lauper, Tom Waits o Eric Clapton, entre otras complicidades. Justo con el citado Ben Harper, Musselwhite ganó en 2013 el Grammy al Mejor Álbum de Blues por un trabajo conjunto llamado Get Up!.

Por cierto, Ben Harper dio un concierto en julio del año 2020 en Santiago, en la Praza da Quintana, show que no llegó al nivel sobresaliente que algunos esperábamos.

Will Jacobs & Marcos Coll

Ese "Red Hot Mama” de Will Jacobs & Marcos Coll lleva la base rítmica Brian D. Sauls y Javier Vacas. Es uno d elos temas del disco "One More Time"; formado por 10 canciones, trabajo que sale a la venta editado por Calaverita Records el 26 de marzo en LP vinilo, cd y formato digital.

Es una canción de Sugar Blue, grabada en Madrid en septiembre de 2025 durante un día descanso de la última gira por España, con Will Jacobs en la guitarra y voz, Marcos Coll en la armónica, Brian David Sauls en la batería y Javier Vacas en el bajo, en riguroso directo en la sala del estudio de Depedro, que hizo realizó la grabación y la mezcla.