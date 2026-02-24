Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial en LavacollaCaza en SantiagoProxecto XenomaRosalía de Castro
instagram

Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago

Obras en la calle Amor Ruibal de Santiago, que quedará cortada en un sentido

Obras en la calle Amor Ruibal de Santiago, que quedará cortada en un sentido / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago

La calle Amor Ruibal de Santiago de Compostela permanecerá cerrada al tráfico a partir del martes 24 de febrero, en dirección a Restollal debido a obras. Esta vía es utilizada como una de las principales salidas de la ciudad, para enlazar con la AP-9 o para dirigirse hacia Ourense, tanto por carretera como por autopista. En la zona, el Concello ejecuta desde hace meses el proyecto denominado barrio verde de Pontepedriña, que ha recibido fondos europeos.

Durante el corte, el tráfico de salida se desviará por la calle Pintor Laxeiro hacia la calle Escultor Camilo Otero, conectando de nuevo con la rotonda de Restollal y Clara Campoamor. Se prohíbe la entrada a la calle Pintor Laxeiro desde Camilo Otero y se invertirá el sentido de acceso por la calle Pintor Xaime Quesada. El Concello pidió ayer disculpas a la ciudadanía por el trastorno que el corte pueda causar.

Cambios en los autobuses

La realización de las obras, obligará a modificar las rutas de varias líneas de transporte urbano que circulan por la zona. Las que se dirigen hacia el centro de la ciudad no sufrirán desvíos, el único cambio será que la parada 42, Amor Ruibal nº 17, se trasladará a un punto cercano a medida que avancen las obras en la acera. Los cambios afectarán a los buses que salen del centro de la capital gallega. Las líneas afectadas serán: 6 (ruta San Marcos – Os Tilos), 12 (ruta hospitales – Os Tilos), C5 y P3 (ruta V. Inclán – Susana).

Noticias relacionadas y más

Tras la parada 41 (Amor Ruibal, cruce Pintor Laxeiro) bajo el puente del ferrocarril, se dirigirán por las calles Pintor Laxeiro y Camilo Otero, retomando su recorrido habitual por la vía de servicio de Restollal (parada 671, Restollal, rotonda con Luís Iglesias). Además la parada 40 (Amor Ruibal, IES Pontepedriña) quedará eliminada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  2. Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
  3. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  4. Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
  5. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  6. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
  7. Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
  8. Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio

Absuelven al profesor de un colegio de Santiago acusado de realizar tocamientos sobre un alumno

Absuelven al profesor de un colegio de Santiago acusado de realizar tocamientos sobre un alumno

Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago

Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago

Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire

Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire

La prestigiosa Guía Macarfi elige los mejores restaurantes de España: dos locales de Santiago se cuelan en el top

La prestigiosa Guía Macarfi elige los mejores restaurantes de España: dos locales de Santiago se cuelan en el top

El Colegio Mayor San Agustín organiza un debate internacional: los ganadores viajarán al Parlamento Europeo

Gratis e inolvidables: cuatro vistas mágicas de Santiago que te dejarán sin aliento

Un estudio internacional liderado por el Cimus de la USC vincula la pérdida de una enzima metabólica con la fibrosis hepática

Un estudio internacional liderado por el Cimus de la USC vincula la pérdida de una enzima metabólica con la fibrosis hepática

Ezequiel Méndez: «Se debería recuperar la Quintana como escenario de teatro en Santiago»

Ezequiel Méndez: «Se debería recuperar la Quintana como escenario de teatro en Santiago»
Tracking Pixel Contents