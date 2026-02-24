Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago

La calle Amor Ruibal de Santiago de Compostela permanecerá cerrada al tráfico a partir del martes 24 de febrero, en dirección a Restollal debido a obras. Esta vía es utilizada como una de las principales salidas de la ciudad, para enlazar con la AP-9 o para dirigirse hacia Ourense, tanto por carretera como por autopista. En la zona, el Concello ejecuta desde hace meses el proyecto denominado barrio verde de Pontepedriña, que ha recibido fondos europeos.

Durante el corte, el tráfico de salida se desviará por la calle Pintor Laxeiro hacia la calle Escultor Camilo Otero, conectando de nuevo con la rotonda de Restollal y Clara Campoamor. Se prohíbe la entrada a la calle Pintor Laxeiro desde Camilo Otero y se invertirá el sentido de acceso por la calle Pintor Xaime Quesada. El Concello pidió ayer disculpas a la ciudadanía por el trastorno que el corte pueda causar.

Cambios en los autobuses

La realización de las obras, obligará a modificar las rutas de varias líneas de transporte urbano que circulan por la zona. Las que se dirigen hacia el centro de la ciudad no sufrirán desvíos, el único cambio será que la parada 42, Amor Ruibal nº 17, se trasladará a un punto cercano a medida que avancen las obras en la acera. Los cambios afectarán a los buses que salen del centro de la capital gallega. Las líneas afectadas serán: 6 (ruta San Marcos – Os Tilos), 12 (ruta hospitales – Os Tilos), C5 y P3 (ruta V. Inclán – Susana).

Tras la parada 41 (Amor Ruibal, cruce Pintor Laxeiro) bajo el puente del ferrocarril, se dirigirán por las calles Pintor Laxeiro y Camilo Otero, retomando su recorrido habitual por la vía de servicio de Restollal (parada 671, Restollal, rotonda con Luís Iglesias). Además la parada 40 (Amor Ruibal, IES Pontepedriña) quedará eliminada.