Especialistas de la Policía Científica inspeccionan el edificio de la Comisaría de Santiago tras el incendio

Un grupo especializado en incendios de la Policía Científica, procedente de Madrid, ya está en Santiago para inspeccionar a lo largo de esta semana el estado en el que se encuentra la Comisaría tras el voraz incendio registrado en el edificio situado en la avenida Rodrigo de Padrón. En los trabajos que se llevarán a cabo para determinar el estado del inmueble y las causas del suceso también intervendrán las unidades de Arquitectura y de Riesgos Laborales.

El fuego se declaró el pasado 12 de febrero, poco después de las diez de la mañana, en la galería de tiro del edificio, situada en la planta -4, y obligó a desalojar tanto la Comisaría como el instituto Rosalía de Castro y el Rectorado de la Universidade de Santiago.

Las llamas generaron una gran columna de humo negro visible desde diversos puntos de la ciudad y los trabajos de extinción se prolongaron durante casi siete horas. Además, cuatro días después, unos rescoldos reactivaron el incendio, dado que a primera hora de la mañana comenzó a salir humo. Los bomberos acudieron rápidamente a la zona para controlar la situación. «La planta -4, donde se ubica la galería de tiro y donde se originó el incendio, ha quedado totalmente destruida, y la -3, donde se sitúan la zonas de vestuario y de aparcamiento, también está muy dañada, con varios vehículos policiales afectados», describen fuentes policiales, antes de incidir en que hasta hace solo unos días «no se podía entrar en las estancias más dañadas por el incendio». En este sentido, indicaron que durante varias jornadas se realizaron «labores de ventilación y enfriado» y, como muestra de la gravedad del incendio, detallan que la combustión del caucho que rodea la pared de la galería de tiro generó temperaturas extremas, de «hasta 1.000 grados».

Reapertura del inmueble

Además, la densa nube de humo negro que se propagó por el edificio también provocó importantes daños en la planta -2, un escenario que dificulta notablemente prever la reapertura al público del inmueble. «Hasta que se evalúe con detalle el estado de todo el edificio es muy difícil hablar de tiempos concretos», señalan fuentes policiales, antes de incidir en que las primeras valoraciones apuntan a que la «estructura del inmueble no estaría afectada».

Reorganización de la actividad

Tras el incendio, la Policía Nacional ha diseñado un plan para reorganizar la actividad. En el exterior de las dependencias, en la entrada del edificio anexo, se ha habilitado una carpa que funciona como punto de información a la ciudadanía y la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC). En relación al Negociado de Extranjeros, todos los trámites vinculados con el mismo también se pueden realizar en estas dependencias, situadas en el número 3 de la avenida Rodrigo de Padrón.

Además, se han habilitado furgonetas VIDOC en la Praza do Obradoiro, que permiten realizar trámites en la documentación de la ciudadanía (DNI y pasaportes).