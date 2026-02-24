Ezequiel Méndez: «Se debería recuperar la Quintana como escenario de teatro en Santiago»

Ezequiel Méndez Vidal (Santiago, 1941), Hijo Predilecto de su ciudad natal desde 2024 por su labor en favor de la creación y la divulgación tanto de artes escénicas como visuales, resume sus memorias en Compostela en Lembranzas a escena. Un labor teatral (Santiago de Compostela, 1958-1967), editado por el Consorcio y la USC.

Autoridades en el acto

Este martes se presenta en el Museo do Pobo Galego (19 h.), con la participación del rector, Antonio López; la alcaldesa, Goretti Sanmartín; la presidenta del patronato del Museo, Concha Losada; el gerente del Consorcio, José Antonio Domínguez, y el historiador Ricardo Guirriarán. Antes, Ezequiel Méndez, jubilado tras notable carrera en el sector editorial entre 1974 y 2003 tras ser un pionero del mundo del teatro y el cine en Compostela y la USC, charla por teléfono con EL CORREO GALLEGO para hablar de dicha obra Lembranzas a escena. Un labor teatral (Santiago de Compostela, 1958-1967).

Torreira Carballo, Javier Mariño, Poza Méndez, Mariano Sancho, Francisco Botas y Méndez, en 1960: elenco de la lectura escenificada de 'Escuadra hacia la muerte', de Alfonso Sastre, en el colegio Minerva. / Cedida

¿Cómo nace la idea del libro?

Al hablar hace unos años con Roberto Salgueiro, director del aula de teatro de la USC, sobre la actividad cultural del Santiago de los años 60, en la que yo participé, le dije que tenía material guardado y le comente que antes de que desaparezca yo, querría mostrarlo. Y quedamos en que yo prepararía el orden de esos recuerdos y de ese material. Y luego, mezclándolo, se me ocurrió que era buena idea contextualizar con acontecimientos de la época para mostrar con qué facilidades y con qué obstáculos se desenvolvía la actividad teatral en Santiago, tanto en el área universitaria como en el ámbito civil, y de ahí ha surgido la construcción de estas pequeñas memorias. Empiezan con el colegio Minerva, antiguo nombre del Peleteiro, donde yo estudié el Bachillerato. Ahí inicié la aventura y el gusto por el teatro, el cine, la escritura y la lectura...

Miguel Arias, Joaquín Lens, Marila Amigo y Méndez, en 1964, en la obra 'La guarda cuidadosa', de Cervantes, escenificada por el grupo Tespis. / Cedida

Su sueño en el cine

El teatro le atrajo pero casi en igual medida el mundo del cine.

Sí, y orienté mi actividad en pensar, nada menos, que en ser director de cine, y para eso me fui preparando con la lectura de revistas de cine españolas, francesas y alguna británica. Llegué a presentarme como candidato a ser admitido en la Escuela de Cine de Madrid, pero no fue posible, como tantas otras veces a lo largo de mi biografía, la larga noche del franquismo, vía policial y vía burocrática, se puso en mi contra. Me matriculé dos años en Derecho y luego me pasé a Filosofía y Letras, rama de Historia... Santiago no disponía de un cine club y decidí impulsarlo y, en noviembre de 1961, por fin, se inauguró el cineclub universitario en Santiago, tras el requisito de que yo no fuese el director, así que el primer director fue Federico Pomar de la Iglesia, y al dejarlo, yo asumí la dirección...

Al presentarme a la Escuela de Cine de Madrid, como tantas otras veces a lo largo de mi biografía, la larga noche del franquismo, vía policial y vía burocrática, se puso en mi contra Ezequiel Méndez — Pionero del teatro y el cine en la USC

Aquella mítica representación de castelao

¿Al teatro llega en el colegio?

Sí, empecé en el colegio Minerva y esa afición teatral me llevó a contactar con Rodolfo López-Veiga, que era el director del TEU (Teatro Español Universitario) y también con Agustín Magán, el director de Ditea, y como yo tenía un pequeño bagaje de mi afición teatral desarrollada en el colegio, me sometí a la prueba de si yo podría servir como actor o como director en funciones teatrales... Tanto López-Veiga como Magán me ofrecieron participar en sus proyectos . En 1961, Rodolfo dirigía el grupo escénico en la coral Cantigas e Agarimos, y preparó Os vellos non deben de namorarse, de Castelao, y Agustín, recuperó la vieja tradición de poner en escena autos sacramentales el día del Corpus Cristi y en ese 1961, se eligió El hospital de los locos, de José de Valdivielso. El 25 de julio de 1961, se estrena en Galicia, en la Quintana, Os vellos non deben de namorarse, ante un público entregado a Castelao, con la Quintana llena… Y esos dos primeros pasos me hicieron luego ponerme al servicio de las agrupaciones estudiantiles que había en Santiago, entre ellas, el TEU, grupo en el Rodolfo López-Veiga presentó su dimisión para poder continuar su labor en Cantigas e Agarimos, y tras un par de años sin dirección, llegó al TEU... Maximino Fernández Queizán.

El 25 de julio de 1961, se estrena en Galicia, en la Quintana, Os vellos non deben de namorarse, ante un público entregado a Castelao, con la Quintana llena… Ezequiel Méndez — Pionero del teatro y el cine en la USC

Recuperar la Quintana para el teatro

La Quintana llena el 25 de julio de 1961 ante la representación de 'Os vellos non deben namorarse', de Castelao. En la primera fila, primero por la izquerda, Ramón Otero Pedrayo. / Cedida

Hoy día la Quintana se centra en conciertos, quizá sea bueno recuperar el latido teatral de un lugar que albergó al García Lorca actor..

Coincido con esa apreciación, se debería recuperar la Quintana como escenario para albergar obras de teatro... Lo que pasa es que hoy día el teatro ha abandonado los grandes escenarios y se dedica fundamentalmente a teatro experimental y el teatro de texto no goza de las preferencias de las aficiones jóvenes.