La prestigiosa Guía Macarfi elige los mejores restaurantes de España: dos locales de Santiago se cuelan en el top

"Como amantes de la gastronomía, sabemos lo difícil que es encontrar el lugar perfecto para disfrutar de una buena comida, especialmente en ciudades con una gran oferta culinaria". Así presenta Macarfi su particular Guía gastronómica, una iniciativa creada en 2015 y que se ha convertido ya en una referencia en el panorama gastronómico español.

Con motivo del lanzamiento de la guía de este año, el Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió este lunes 23 de febrero la XI Gala Macarfi donde se han distinguido a numerosos restaurantes de toda la geografía española.

El 'Top of the tops' y el mejor 'rookie'

Uno de los momentos más destacados de la gala fue la entrega de los premios TOP OF THE TOPS a los restaurantes que han liderado el ranking durante tres años consecutivos. En esta edición, los premiados fueron Disfrutar (Barcelona), El Celler de Can Roca (Girona), Diverxo (Madrid), Asador Etxebarri (Axpe Marzana, Bizkaia) y Elkano (Getaria, Guipuzkoa).

Ganadores de los premios 'TOP OF THE TOPS' de Macarfi / Cedida

También se ha hecho entrega del premio ROOKIE DEL AÑO a la mejor apertura del 2025. El Restaurante Fontané (Girona) fue el considerado como la mejor apertura de 2025 en España, seguido del Restaurante Itzuli (San Sebastián) y Ancestral (Madrid). Quien también entró en el ranking, ocupando la décima posición, es é Restaurante de Marín, la única propuesta gallega que se cuela entre las mejores aperturas del pasado 2025.

Dos restaurantes de Santiago, entre los mejores

Aunque ningún restaurante gallego se coló en los primeros puestos de los premios TOP OF THE TOPS o ROOKIE DEL AÑO, la gastronomía gallega estuvo muy presente en la gala.

Y es que, desde Macarfi también han distinguido a los TOP 10/15 de cada comunidad autonóma y, en el caso de Galicia, hasta dos restaurantes de Santiago se situán en este 'top' que lidera Culler de Pau (O Grove).

Se trata de Casa Marcelo, de Marcelo Tejedor, y de Simpar, de Áxel Smyth y Claudia Merchán; los dos únicos restaurantes de Santiago (junto A Tafona) distinguidos con una Estrella Michelin.

Casa Marcelo y Simpar / Cedida

Además de las dos propuestas compostelanas, otros cuatro restaurantes de área se situán para Macarfi en el top 15 de Galicia: el Retiro da Costiña en Santa Comba, el Asador O'Pazo de Padrón, As Garzas en Malpica y Terra en Fisterra, siendo el restaurante xalleiro y el padronés los que completan el podio de mejores restaurantes gallegos.

El top gallego

Así queda el 'top' completo de restaurantes gallegos para la Guía Macarfi:

Una guía de referencia

La Guía Macarfi, creada por Manuel Carreras Fisas, nació inicialmente como un proyecto urbano centrado en Barcelona, donde se reseñaban los restaurantes más interesantes de la ciudad condal. Sin embargo, con el paso del tiempo fue evolucionando hasta cubrir este año por primera vez toda la España peninsular (de cara a 2027 también se incorporarán las islas).

El funcionamiento de la guía se basa en un amplio sistema de valoración colectiva. Actualmente analiza y puntúa cerca de 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores.