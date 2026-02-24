Gratis e inolvidables: cuatro panorámicas mágicas de Santiago que te dejarán sin aliento

La mayoría de las personas coincide en que el mejor modo de conocer una ciudad es a pie de calle, recorriendo sus rincones y adentrándose en el interior de sus monumentos. Sin embargo, las grandes panorámicas también son un tesoro muy buscado, especialmente por los turistas, cuando se quiere contemplar toda la urbe en su conjunto igual que lo haría un ave.

En Santiago, hay varios sitios así, donde se pueden encontrar las mejores vistas de Compostela. A diferencia de lo que ocurre en otras urbes, los miradores santiagueses son gratuitos y están cerca del centro, lo que los convierte en una opción recomendada que no requiere de muchos preparativos.

Los rincones con las mejores vistas de Santiago de Compostela

Aunque cada compostelano tendrá sus rincones estrella para observar la urbe desde las alturas, el Parque de la Alameda y los miradores de otras zonas verdes son algunos de las más instagrameables. Fe de ello daba hace poco una conocida influencer de viajes, conocida en redes como @cristabeldeviaje, que compartía con sus seguidores los lugares desde los que hacer las mejores fotografías panorámicas de Santiago.

Se trata de puntos llenos de naturaleza, que ofrecen una magnífica vista de la catedral y de sus edificios circundantes. Después de sacarse las fotos de rigor, los visitantes pueden disfrutar de un agradable paseo entre árboles históricos, algunos de los cuales cuentan hasta con su propia leyenda.

El árbol de los enamorados del Paseo da Ferradura

El árbol de los enamorados del Paseo da Ferradura. / Turismo de Santiago

El primer mirador recomendado en Santiago es también el más romántico de todos: el banco que rodea el conocido como árbol de los enamorados de la Alameda. El espécimen, ubicado en el Paseo da Ferradura, es un punto de encuentro habitual de las parejas compostelanas, a las que ofrece una de las vistas más impresionantes de la capital de Galicia.

Esta zona del parque es, precisamente, una de las propuestas para ver el famoso eclipse que tendrá lugar este 12 de agosto, y que se podrá observar parcialmente en Santiago. Para disfrutar por completo de la panorámica que hay a los pies de la colina de Santa Susana, desde Turismo aconsejan acudir de noche, para, dicen "entender verdaderamente por qué la catedral fue y será un faro espiritual".

La fuente del mirador de la Alameda

Vista desde la fuente de la Alameda, en Santiago. / Turismo de Santiago

A pocos pasos del robusto eucalipto del amor se encuentra la fuente del mirador de la Alameda, un enclave en el que las palmeras enmarcan el monumento más mágico del Obradoiro. El relajante sonido del agua acompaña las vistas desde este rincón del parque, desde el que se pueden sacar fotografías especialmente hermosas.

Después de gozar de sus vistas, se pueden recorrer los senderos de este pulmón verde santiagués, que oculta sus propios secretos. Puntos como la Carballeira de Santa Susana, por ejemplo, fueron en su día una zona defensiva y escenario tanto de celebraciones como de sentencias penales.

El mirador del Monte Pío

Vista de Santiago de Compostela desde el Monte Pío. / Turismo de Santiago

El parque de Galeras es otro de los sitios donde tomar fotos con buenas vistas en Santiago. Concretamente, en el Monte Pío, que se encuentra muy cerca del centro de Compostela.

En esta zona se halla la residencia presidencial, pero también un hermoso jardín abierto al público. A diferencia de otros rincones masificados de Santiago, esta zona es tranquila, con escasos visitantes y una bonita vista de Compostela.

La cumbre encantada del Monte Viso

Una de las figuras del Monte Viso, con el horizonte al fondo. / Turismo de Santiago

Si se busca un punto desde el que tener una vista limpia del horizonte compostelano, el mirador del Monte Viso es el sitio perfecto. Según indica Turismo, sus laderas proporcionan "una excelente perspectiva panorámica de la ciudad y de los montes y valles que la rodean", que cuentan, además, con singulares esculturas de la tradición oral de Galicia.

Meigas, mouras y biosbardos serpentean por la conocida como Senda Mitolóxica, habilitada en 2020. Para llegar a la cumbre, el visitante dispone de varias opciones: o bien desde la Cidade da Cultura o a través de los senderos de O Viso y de la parroquia de Aríns.