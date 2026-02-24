Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez

El abogado César Rúa Martínez, uno de los más conocidos de Santiago tras desarrollar toda su carrera profesional en la capital gallega, falleció este martes a los 82 años de edad, dejando un importante hueco en el mundo de la abogacía. Era miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Santiago.

Natural de la parroquia de As Negradas, una de las más rurales y aisladas del ayuntamiento de O Vicedo, en A Mariña de Lugo, César Rúa se marchó de joven a A Coruña y de allí a Santiago, donde desembarcó a mediados de los años 60, en plena época de ebullició y revolución estudiantil, para estudiar Derecho en la USC.

Sus primeros trabajos en el ramo tuvieron que ver con la asesoría de empresas, aunque no tardó en montar su propio despacho, que fue orientando también hacia el derecho familiar, especializándose en divorcios, custodias y procesos similares.

César Rúa era un enamorado del oficio. Él mismo se definía como letrado como "batallador, incansable, no doy un caso por perdido". Y añadía: "Siempre busco ofrecer los servicios de la mejor calidad posible, buscando la excelencia. La comunicación continua con mis clientes es fundamental, y la cercanía y el trato de confianza la base de mis servicios". Y esa cercanía es la que reconocen sus propios clientes, muchos de ellos particulares y pequeñas empresas que acudían a su despacho de la calle República Arxentina, en el Ensanche, que compartía con su hija Maite.

Homenaje de los abogados de Santiago a Rúa / ECG

Breve paso por la política

César Rúa también tuvo una incursión en el mundo de la política. Su labor profesional no pasó desapercibida en los años 80 para Fernando González Laxe, el primer presidente socialista de la Xunta de Galicia, que lo nombró en octubre de 1987 Director Xeral de Servicios e Coordinación Administrativas, un puesto que tenía mucho de gestión y despacho y absolutamente nada de calle. Permaneció en el cargo hasta el 8 de febrero de 1990.

Uno de sus últimos actos públicos relevantes fue en 2020, cuando el Colexio de Avogados de Santiago aprovechó la festividad de San Raimundo de Peñafort para brindarle un homenaje, en concreto la medalla de oro en reconocimiento de su trayectoria profesional.

César Rúa, en la época de la Xunta / Novoa

Entierro este jueves y misa el viernes

Si César Rúa era una figura muy conocida en la capital por su carrera, la familia de su esposa no lo era menos. Se casó con Gloria Cebrián Franco, hermana del sacerdote Juan José Cebrián, canónigo de la Catedral de Santiago y delegado diocesano, profesor en el Xelmirez I y fallecido en 2009.

El matrimonio de César Rúa y Gloria Cebrián tuvo cuatro hijos: Guadalupe, Maite, César y Gloria.

La capilla ardiente está instalada en la sala Quintana del Complejo Funerario Apóstol Santiago, donde este jueves se celebrará una misa a las cuatro de la tarde (16.00), tras la que recibirá sepultura en Boisaca.

Además, el viernes está prevista una misa a las seis (18.00) en la iglesia parroquial de San Fructuoso.