Nogueira mantiene en suspenso su apoyo en la segunda vuelta: "Depende das candidatas buscar apoios"

La catedrática de Derecho Administrativo de la USC, Alba Nogueira, junto a su colectivo, se reunió en la tarde de este lunes en un edificio del Campus Sur con una de las dos finalistas a convertirse en la primera rectora de Galicia, Maite Flores, que también estuvo acompañada de su equipo. Sobre lo tratado en el encuentro, solicitado por Flores, asegura que le ha transmitido sus preocupaciones de cara al futuro de la institución.

"Entendemos que os resultados mostran unha fractura da universidade entre as facultades de experimentais/enxeñerías e o resto e queremos saber que van facer as candidaturas en profesorado e investigación no sentido de se se vai afondar nesa divisoria", detalla a EL CORREO GALLEGO. Además, espera conocer posiciones sobre la defensa de la autonomía universitaria, la financiación o los Estatutos, entre otros aspectos. De esta manera, podría haber nuevos encuentros. "No noso caso imos seguir defendendo as ideas e procurar que se efectivicen", afirma.

Por ahora, Nogueira no manifiesta nada al respecto de cuál será su apoyo en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado, que tendrán lugar el próximo 11 de marzo. "Quedamos á espera de que Flores aporte concrecións sobre eses temas e posteriormente faremos unha valoración", aclara.

Nogueira también aceptará un encuentro con la otra candidata a dirigir la USC, Rosa Crujeiras, si ella se lo solicita. Por el momento, "non temos ningunha noticia".

Las propuestas de la catedrática en el proceso electoral non lograron convencer a la comunidad universitaria, alcanzando en la primera vuelta del pasado 12 de febrero un total de 1.567 votos -380 ponderados- y un apoyo del 15 %.

López Couso, al margen de la segunda vuelta

Tampoco logró el apoyo necesario para pasar a la segunda votación la catedrática de Filología Inglesa, María José López Couso, que estuvo a 33 votos ponderados de igualar a Flores, la segunda candidata más apoyada. López recibió 1.845 votos (503 ponderados), y por el momento no ha manifestado sus apoyos de cara a la segunda vuelta.