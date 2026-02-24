AGENDA CULTURAL
Qué hacer hoy, 24 de febrero, en Santiago: Alba María actúa con Nacho Muñoz en el Modus Vivendi
El director Álvaro Gago analiza ‘Matria’ en un pase especial y gratuito en el Cineclub Ateneo
El Correo Gallego
MÚSICA Y CINE. La cantante canario-galega Alba María y el pianista, productor y compositor Nacho Muñoz actúan a las 21 horas en el pub Modus Vivendi, con entrada inversa. Ella, natural de Las Palmas de Gran Canaria, canta y compone (nació en 1995 y a los 18 años ganó el primer Certame de Canción de Autor de Teo). Y el Salón de Actos de la Facultad de Filología propone la tercera sesión del séptimo ciclo de CineFilo, con Olga (2004), película de Jayme Monjardim, eje de una sesión de entrada libre a las 17:00 horas que será presentada por Katharina Heiber y Mariana Killner donde participan como invitados Christopher Kopper (Universität Bielefeld) y Caio Castro (University of Kansas).
Álvaro Gago analiza ‘Matria’ en un pase especial y gratuito
CINE Y JORNADAS DE PSICOLOGÍA. Afundación (Rúa do Vilar, 19) acoge, a las 19 horas, con entrada libre, un pase de Matria, cita del Cineclub Ateneo. El pase estará presentado por el director de la película, Álvaro Gago (Vigo, 1986). Licenciado en 2008 en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Vigo, en 2009 se fue a Chicago para complementar su formación y luego a Londres para continuar sus estudios en la London Film School. En enero de 2018, ganó el premio del jurado del Festival de Cine de Sundance con el corto titulado Matria, luego convertido en un largo del mismo nombre, con María Vázquez como actriz protagonista. Además, el lema Pobreza y salud mental centran las jornadas Tiempo da Psicología, que se desarrollan hoy y mañana en la Facultad de Psicología, desde las 12 h. con opción de seguirse de forma virtual. Hoy, entre más ponentes, interviene Manuel Muñoz López, catedrático del área de Personalidad.
Xoán Fernández Diz comenta ‘El verdugo’, de Berlanga
Xoán Fernández Diz (del Cineclub de Cangas) presenta en Numax, a las 19 horas (4 euros), un pase especial de El verdugo, obra maestra dirigida por Luis García Berlanga en 1963, con guión suyo a medias con Rafael Azcona, y Ennio Flaiano, obra que en su día fue premiada en Venecia.
Ezequiel Méndez y Agustín Gómez Arcos
LIBROS. El salón de actos del Ateneo de Santiago (Pr. Salvador Parga, 4, 2º) realiza (17.30 h.) un debate en su club de lectura sobre El cordero carnívoro, de Agustín Gómez Arcos. Y además, se presenta en el Museo do Pobo Galego (19 h.), Lembranzas a escena. Un labor teatral (Santiago de Compostela, 1958-1967), libro editado por el Consorcio y la USC, obra de Ezequiel Méndez Vidal (Santiago, 1941), Hijo Predilecto de la ciudad.
