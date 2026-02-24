El Proxecto Xenoma Galicia, que para Carracedo supondrá una «revolución en saúde», inicia su segunda fase
El director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica destaca que el estudio permitirá «predecir moi ben o risco de enfermidade común»
Se tomarán muestras a 828 usuarios del área sanitaria de Santiago y después se irá extendiendo al resto de la comunidad
Calificado el Proxecto Xenoma Galicia por Ángel Carracedo como «o proxecto máis importante da historia científica de Galicia», pero también como un «proxecto de cribado para ver a predisposición ao cancro de mama e ovario, ao colorrectal ou a hipercolesterolemia», el director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica aseguró este lunes que esta iniciativa supondrá «unha revolución moi importante na saúde, e en sectores estratéxicos como o farmacéutico ou o biotecnolóxico».
En una visita del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al Clínico de Santiago en el inicio de la nueva fase de este proyecto, en la que está prevista la recogida de sangre de 5.000 personas para analizar su ADN, comenzando por las 828 citadas en el área sanitaria compostelana -703 en Santiago y 125 en Barbanza-, Carracedo subrayó que esta iniciativa tendrá repercusiones directas «hacia unha medicina personalizada, moito máis efectiva para predecir moi ben o risco de enfermidade común».
Gran impacto en salud pública
Caamaño, por su parte, incidió en el carácter pionero «dun proxecto de país que máis aló do valor científico, ten tamén un grande impacto na saúde pública».
Acompañado por el gerente del área sanitaria compostelana, Ángel Gacio, recordó que antes de la fase que ahora comienza ya se habían recogido mil muestras de sangre y otras tantas de saliva, cuyos estudios permitieron detectar 24 variantes de riesgo asociadas a diferentes patologías hereditarias como el cáncer de mama y ovario hereditarios, el síndrome de Lynch o la hipercolesterolemia familiar.
Invitación a participar vía SMS
El titular de Sanidade pidió a toda la ciudadanía que reciba la invitación vía SMS a participar en un proyecto impulsado por su departamento y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica que busca analizar el ADN de 400.000 gallegos. Cuenta con una inversión de 20 millones de euros.
Por el porcentaje de población que está previsto participe, Xenoma Galicia es uno de los proyectos de mayor envergadura del mundo, tal y como recordó Ángel Carracedo, situando a Galicia a la vanguardia en investigación biomédica.
