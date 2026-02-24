Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raxoi dá luz verde ao cambio no proxecto das obras de García Lorca

O Concello viuse obrigado a paralizar os traballos pola aparición dunha tubaxe de fibrocemento

Obras de reurbanización da rúa García Lorca, en Santiago

Obras de reurbanización da rúa García Lorca, en Santiago / Antonio Hernández

Manu López

Manu López

Santiago

A Xunta de Goberno do Concello de Santiago deu onte luz verde á redacción do modificado do proxecto de execución das obras da Rúa García Lorca. Este paso era necesario para retirar unha tubaxe de fibrocemento con formigón da canalización do alumeado público e poder continuar coa execución dos traballos.

Iniciada a comezos de setembro e dotada cun orzamento superior a 1 millón de euros, a reurbanización desta rúa tivo que paralizarse logo das vacacións de Nadal pola aparición desta tubaxe, que inicialmente non foi detectada. Unha vez que se resolva este imprevisto, retomaranse as actuacións.

Atención ao público nos centros socioculturais

Por outra banda, o goberno municipal tamén autorizou unha orde de continuidade do servizo de atención ao público dos Centros Socioculturais, a cargo da empresa Norintegra. O novo contrato está en fase de licitación coa incógnita de quen se fará cargo do lote principal, o de dinamización e mediación, despois da renuncia da adxudicataria. Na atención ao público, a propia Norintegra obtivo a mellor puntuación entre as ofertas presentadas.

Documentación do proxecto Entre Sar e Sarela

Ademais, o goberno local tomou coñcemento da ampliación do prazo para xustificar as obras do proxecto Entre Sar e Sarela ata o 31 de marzo. Logo de non obter unha prórroga para rematar as propias obras e evitar a perda de fondos europeos, Raxoi si terá máis tempo para achegar documentación.

TEMAS

