Así es la ruta gastronómica más dulce de Santiago: las 14 tapas que debes probar

¿Eres más de dulce o de salado? Si lo tuyo es lo primero, debes probar sí o sí las propuestas del Santiago(é)Tapas.

El concurso gastronómico más popular de Santiago cuenta en esta edición -disponible hasta el 8 de marzo-, con una ruta dulce específica, en la que encontrarás hasta catorce dulces diferentes.

Precios, locales y horarios de las tapas

Estos son todos los detalles que debes conocer de cada una de las catorce tapas dulces que compiten por conquistar el paladar del público:

Bica mantecada galega

(é)Tapa 1 : Camiño Inglés

: Camiño Inglés Local : A Carrilana (rúa de San Paio de Antealtares, 16)

: A Carrilana (rúa de San Paio de Antealtares, 16) Precio : 2 euros

: 2 euros Horario tapas: de 16 a 22.45 horas (menos lunes y martes)

Bica mantecada galega / Santiago(é)tapas

Piña rustrida

(é)Tapa 2 : Camiño Primitivo

: Camiño Primitivo Local : A Fuego Lento (rúa do Vilar, 45)

: A Fuego Lento (rúa do Vilar, 45) Precio : 4 euros

: 4 euros Horario tapas: de 12 a 16.30 y de 19 a 23.00 horas (menos miércoles)

Piña rustrida / Santiago(é)tapas

Grelo, unto e San Simón

(é)Tapa 2 : Camiño Primitivo

: Camiño Primitivo Local : Nómade (rúa do Franco, 48)

: Nómade (rúa do Franco, 48) Precio : 4 euros

: 4 euros Horario tapas: de 13 a 22.30 horas (menos el lunes y el domingo por la tarde)

Grelo, unto e San Simón / Santiago(é)tapas

Macaron de Santiago

(é)Tapa 3 : Vía da Prata

: Vía da Prata Local : O Sendeiro (rúa do Olvido, 22)

: O Sendeiro (rúa do Olvido, 22) Precio : 3,50 euros

: 3,50 euros Horario tapas: de 13 a 14.30 y de 20 a 21.30 horas (menos las tardes de lunes a jueves)

Macaron de Santiago / Santiago(é)tapas

Torrada de brioche

(é)Tapa 3 : Vía da Prata

: Vía da Prata Local : Quitapenas (rúa de Sar, 80)

: Quitapenas (rúa de Sar, 80) Precio : 2,50 euros

: 2,50 euros Horario tapas: de 13 a 15.30 y de 20 a 22.30 horas (menos lunes, martes y el domingo por la tarde)

Torrada de brioche / Santiago(é)tapas

Anceu

(é)Tapa 3 : Vía da Prata

: Vía da Prata Local : Mercedes (praza de Mazarelos, 11)

: Mercedes (praza de Mazarelos, 11) Precio : 3 euros

: 3 euros Horario tapas: de 13.30 a 15.30 y de 19.30 a 21.30 horas (menos el domingo)

Anceu / Santiago(é)tapas

Alfajor de laranxa e café

(é)Tapa 4 : Camiño de Inverno

: Camiño de Inverno Local : Mori (rúa Nova, 32)

: Mori (rúa Nova, 32) Precio : 4 euros

: 4 euros Horario tapas: de 10 a 20.00 horas (menos el domingo por la tarde)

Alfajor de laranxa e café / Santiago(é)tapas

Cheescake Magosta

(é)Tapa 4 : Camiño de Inverno

: Camiño de Inverno Local : El Muelle (rúa da Senra, 6)

: El Muelle (rúa da Senra, 6) Precio : 4 euros

: 4 euros Horario tapas: de 12.30 a 15 y de 19 a 22.00 horas (menos el domingo)

Cheesecake Magosta / Santiago(é)tapas

Churro, cacao, Orujo

(é)Tapa 6 : Camiño Francés

: Camiño Francés Local : Oca Puerta del Camino (rúa de Miguel Ferro Caaveiro, 3)

: Oca Puerta del Camino (rúa de Miguel Ferro Caaveiro, 3) Precio : 2 euros

: 2 euros Horario tapas: de 13 a 15.30 y de 20 a 22.30 horas

Churro, cacao, Orujo / Santiago(é)tapas

Ópera dourada

(é)Tapa 7 : Camiño Fisterra-Muxía

: Camiño Fisterra-Muxía Local : La Morena (rúa de San Clemente, 6)

: La Morena (rúa de San Clemente, 6) Precio : 4 euros

: 4 euros Horario tapas: de 13 a 15.00 y de 19.30 a 22.30 horas (menos las tardes del lunes, martes y miércoles)

Ópera de sordo / Santiago(é)tapas

Flan de Tetilla á castaña

(é)Tapa 8 : Camiño do Norte

: Camiño do Norte Local : Avenida 213 (avenida de Lugo, 213)

: Avenida 213 (avenida de Lugo, 213) Precio : 3 euros

: 3 euros Horario tapas: de 13 a 16.00 y de 19.30 a 21.30 horas (menos las tardes del viernes y del domingo)

Flan de tetilla á castaña / Santiago(é)tapas

Alfábega e cítricos

(é)Tapa 8 : Camiño do Norte

: Camiño do Norte Local : A Maceta (rúa de San Pedro, 120)

: A Maceta (rúa de San Pedro, 120) Precio : 3,50 euros

: 3,50 euros Horario tapas: de 13 a 14.30 y de 20.30 a 21.30 horas (menos el domingo por la tarde, el lunes y el martes)

Alfábega e cítricos / Santiago(é)tapas

Dobre cacao

(é)Tapa 8 : Camiño do Norte

: Camiño do Norte Local : A Moa (rúa de San Pedro, 32)

: A Moa (rúa de San Pedro, 32) Precio : 4 euros

: 4 euros Horario tapas: de 13.30 a 15.00 horas y de 21 a 22.15 horas (menos el lunes y el domingo por la tarde)

Dobre cacao / Santiago(é)tapas

Torrada á nosa maneira

(é)Tapa 8 : Camiño do Norte

: Camiño do Norte Local : Casas Chico (rúa das Casas Reais, 23)

: Casas Chico (rúa das Casas Reais, 23) Precio : 4 euros

: 4 euros Horario tapas: de 12 a 16.00 y de 19.30 a 23.30 horas (menos el martes por la tarde y el miércoles)

Torrada á nosa maneira / Santiago(é)tapas

Hasta aquí el recopilatorio de la ruta más dulce de Santiago, que puede hacerse en varias jornadas y combinándose con alguna de las otras etapas del Santiago(é)Tapas.

Con precios asequibles y propuestas para todos los gustos, esta edición del popular concurso gastronómico hará las delicias de los amantes del dulce. Y tú, ¿ya las has probado?