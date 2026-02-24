Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial en LavacollaCaza en SantiagoProxecto XenomaRosalía de Castro
instagram

Santiago(é)Tapas

Así es la ruta gastronómica más dulce de Santiago: las 14 tapas que debes probar

Estos son los precios, horarios y las propuestas de cada uno de los locales que participan en la ruta más golosa del Santiago(é)Tapas, disponible hasta el 8 de marzo

Así es la ruta gastronómica más dulce de Santiago: las 14 tapas que debes probar

Así es la ruta gastronómica más dulce de Santiago: las 14 tapas que debes probar

Ver galería

Bica mantecada galega / Santiago(é)tapas

Lucía Martínez

Lucía Martínez

¿Eres más de dulce o de salado? Si lo tuyo es lo primero, debes probar sí o sí las propuestas del Santiago(é)Tapas.

El concurso gastronómico más popular de Santiago cuenta en esta edición -disponible hasta el 8 de marzo-, con una ruta dulce específica, en la que encontrarás hasta catorce dulces diferentes.

Precios, locales y horarios de las tapas

Estos son todos los detalles que debes conocer de cada una de las catorce tapas dulces que compiten por conquistar el paladar del público:

Bica mantecada galega

  • (é)Tapa 1: Camiño Inglés
  • Local: A Carrilana (rúa de San Paio de Antealtares, 16)
  • Precio: 2 euros
  • Horario tapas: de 16 a 22.45 horas (menos lunes y martes)
Bica mantecada galega

Bica mantecada galega / Santiago(é)tapas

Piña rustrida

  • (é)Tapa 2: Camiño Primitivo
  • Local: A Fuego Lento (rúa do Vilar, 45)
  • Precio: 4 euros
  • Horario tapas: de 12 a 16.30 y de 19 a 23.00 horas (menos miércoles)
Piña rustrida

Piña rustrida / Santiago(é)tapas

Grelo, unto e San Simón

  • (é)Tapa 2: Camiño Primitivo
  • Local: Nómade (rúa do Franco, 48)
  • Precio: 4 euros
  • Horario tapas: de 13 a 22.30 horas (menos el lunes y el domingo por la tarde)
Grelo, unto e San Simón

Grelo, unto e San Simón / Santiago(é)tapas

Macaron de Santiago

  • (é)Tapa 3: Vía da Prata
  • Local: O Sendeiro (rúa do Olvido, 22)
  • Precio: 3,50 euros
  • Horario tapas: de 13 a 14.30 y de 20 a 21.30 horas (menos las tardes de lunes a jueves)
Macaron de Santiago

Macaron de Santiago / Santiago(é)tapas

Torrada de brioche

  • (é)Tapa 3: Vía da Prata
  • Local: Quitapenas (rúa de Sar, 80)
  • Precio: 2,50 euros
  • Horario tapas: de 13 a 15.30 y de 20 a 22.30 horas (menos lunes, martes y el domingo por la tarde)
Torrada de brioche

Torrada de brioche / Santiago(é)tapas

Anceu

  • (é)Tapa 3: Vía da Prata
  • Local: Mercedes (praza de Mazarelos, 11)
  • Precio: 3 euros
  • Horario tapas: de 13.30 a 15.30 y de 19.30 a 21.30 horas (menos el domingo)
Anceu

Anceu / Santiago(é)tapas

Alfajor de laranxa e café

  • (é)Tapa 4: Camiño de Inverno
  • Local: Mori (rúa Nova, 32)
  • Precio: 4 euros
  • Horario tapas: de 10 a 20.00 horas (menos el domingo por la tarde)
Alfajor de laranxa e café

Alfajor de laranxa e café / Santiago(é)tapas

Cheescake Magosta

  • (é)Tapa 4: Camiño de Inverno
  • Local: El Muelle (rúa da Senra, 6)
  • Precio: 4 euros
  • Horario tapas: de 12.30 a 15 y de 19 a 22.00 horas (menos el domingo)
Cheesecake Magosta

Cheesecake Magosta / Santiago(é)tapas

Churro, cacao, Orujo

  • (é)Tapa 6: Camiño Francés
  • Local: Oca Puerta del Camino (rúa de Miguel Ferro Caaveiro, 3)
  • Precio: 2 euros
  • Horario tapas: de 13 a 15.30 y de 20 a 22.30 horas
Churro, cacao, Orujo

Churro, cacao, Orujo / Santiago(é)tapas

Ópera dourada

  • (é)Tapa 7: Camiño Fisterra-Muxía
  • Local: La Morena (rúa de San Clemente, 6)
  • Precio: 4 euros
  • Horario tapas: de 13 a 15.00 y de 19.30 a 22.30 horas (menos las tardes del lunes, martes y miércoles)
Ópera de sordo

Ópera de sordo / Santiago(é)tapas

Flan de Tetilla á castaña

  • (é)Tapa 8: Camiño do Norte
  • Local: Avenida 213 (avenida de Lugo, 213)
  • Precio: 3 euros
  • Horario tapas: de 13 a 16.00 y de 19.30 a 21.30 horas (menos las tardes del viernes y del domingo)
Flan de tetilla á castaña

Flan de tetilla á castaña / Santiago(é)tapas

Alfábega e cítricos

  • (é)Tapa 8: Camiño do Norte
  • Local: A Maceta (rúa de San Pedro, 120)
  • Precio: 3,50 euros
  • Horario tapas: de 13 a 14.30 y de 20.30 a 21.30 horas (menos el domingo por la tarde, el lunes y el martes)
Alfábega e cítricos

Alfábega e cítricos / Santiago(é)tapas

Dobre cacao

  • (é)Tapa 8: Camiño do Norte
  • Local: A Moa (rúa de San Pedro, 32)
  • Precio: 4 euros
  • Horario tapas: de 13.30 a 15.00 horas y de 21 a 22.15 horas (menos el lunes y el domingo por la tarde)
Dobre cacao

Dobre cacao / Santiago(é)tapas

Torrada á nosa maneira

  • (é)Tapa 8: Camiño do Norte
  • Local: Casas Chico (rúa das Casas Reais, 23)
  • Precio: 4 euros
  • Horario tapas: de 12 a 16.00 y de 19.30 a 23.30 horas (menos el martes por la tarde y el miércoles)
Torrada á nosa maneira

Torrada á nosa maneira / Santiago(é)tapas

Hasta aquí el recopilatorio de la ruta más dulce de Santiago, que puede hacerse en varias jornadas y combinándose con alguna de las otras etapas del Santiago(é)Tapas.

Noticias relacionadas

Con precios asequibles y propuestas para todos los gustos, esta edición del popular concurso gastronómico hará las delicias de los amantes del dulce. Y tú, ¿ya las has probado?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  2. Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
  3. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  4. Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
  5. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  6. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
  7. Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
  8. Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio

The Rapants sorprende con nuevas entradas para su concierto en el Multiusos Fontes do Sar

El Colegio Mayor San Agustín organiza un debate internacional: los ganadores viajarán al Parlamento Europeo

El complejo conflicto de los buses en Santiago: ¿En qué punto está la negociación?

El complejo conflicto de los buses en Santiago: ¿En qué punto está la negociación?

Nueva exposición de estudiantes de la Mestre Mateo: 'Despunte 2026'

Nueva exposición de estudiantes de la Mestre Mateo: 'Despunte 2026'

Nogueira mantiene en suspenso su apoyo en la segunda vuelta: "Depende das candidatas buscar apoios"

Nogueira mantiene en suspenso su apoyo en la segunda vuelta: "Depende das candidatas buscar apoios"

Demanda en auge, oferta insuficiente: la vivienda nueva en Santiago se desploma un 69%

Demanda en auge, oferta insuficiente: la vivienda nueva en Santiago se desploma un 69%

Así es la ruta gastronómica más dulce de Santiago: las 14 tapas que debes probar

Gratis e inolvidables: cuatro panorámicas mágicas de Santiago que te dejarán sin aliento

Tracking Pixel Contents