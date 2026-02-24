Santiago(é)Tapas
Así es la ruta gastronómica más dulce de Santiago: las 14 tapas que debes probar
Estos son los precios, horarios y las propuestas de cada uno de los locales que participan en la ruta más golosa del Santiago(é)Tapas, disponible hasta el 8 de marzo
¿Eres más de dulce o de salado? Si lo tuyo es lo primero, debes probar sí o sí las propuestas del Santiago(é)Tapas.
El concurso gastronómico más popular de Santiago cuenta en esta edición -disponible hasta el 8 de marzo-, con una ruta dulce específica, en la que encontrarás hasta catorce dulces diferentes.
Precios, locales y horarios de las tapas
Estos son todos los detalles que debes conocer de cada una de las catorce tapas dulces que compiten por conquistar el paladar del público:
Bica mantecada galega
- (é)Tapa 1: Camiño Inglés
- Local: A Carrilana (rúa de San Paio de Antealtares, 16)
- Precio: 2 euros
- Horario tapas: de 16 a 22.45 horas (menos lunes y martes)
Piña rustrida
- (é)Tapa 2: Camiño Primitivo
- Local: A Fuego Lento (rúa do Vilar, 45)
- Precio: 4 euros
- Horario tapas: de 12 a 16.30 y de 19 a 23.00 horas (menos miércoles)
Grelo, unto e San Simón
- (é)Tapa 2: Camiño Primitivo
- Local: Nómade (rúa do Franco, 48)
- Precio: 4 euros
- Horario tapas: de 13 a 22.30 horas (menos el lunes y el domingo por la tarde)
Macaron de Santiago
- (é)Tapa 3: Vía da Prata
- Local: O Sendeiro (rúa do Olvido, 22)
- Precio: 3,50 euros
- Horario tapas: de 13 a 14.30 y de 20 a 21.30 horas (menos las tardes de lunes a jueves)
Torrada de brioche
- (é)Tapa 3: Vía da Prata
- Local: Quitapenas (rúa de Sar, 80)
- Precio: 2,50 euros
- Horario tapas: de 13 a 15.30 y de 20 a 22.30 horas (menos lunes, martes y el domingo por la tarde)
Anceu
- (é)Tapa 3: Vía da Prata
- Local: Mercedes (praza de Mazarelos, 11)
- Precio: 3 euros
- Horario tapas: de 13.30 a 15.30 y de 19.30 a 21.30 horas (menos el domingo)
Alfajor de laranxa e café
- (é)Tapa 4: Camiño de Inverno
- Local: Mori (rúa Nova, 32)
- Precio: 4 euros
- Horario tapas: de 10 a 20.00 horas (menos el domingo por la tarde)
Cheescake Magosta
- (é)Tapa 4: Camiño de Inverno
- Local: El Muelle (rúa da Senra, 6)
- Precio: 4 euros
- Horario tapas: de 12.30 a 15 y de 19 a 22.00 horas (menos el domingo)
Churro, cacao, Orujo
- (é)Tapa 6: Camiño Francés
- Local: Oca Puerta del Camino (rúa de Miguel Ferro Caaveiro, 3)
- Precio: 2 euros
- Horario tapas: de 13 a 15.30 y de 20 a 22.30 horas
Ópera dourada
- (é)Tapa 7: Camiño Fisterra-Muxía
- Local: La Morena (rúa de San Clemente, 6)
- Precio: 4 euros
- Horario tapas: de 13 a 15.00 y de 19.30 a 22.30 horas (menos las tardes del lunes, martes y miércoles)
Flan de Tetilla á castaña
- (é)Tapa 8: Camiño do Norte
- Local: Avenida 213 (avenida de Lugo, 213)
- Precio: 3 euros
- Horario tapas: de 13 a 16.00 y de 19.30 a 21.30 horas (menos las tardes del viernes y del domingo)
Alfábega e cítricos
- (é)Tapa 8: Camiño do Norte
- Local: A Maceta (rúa de San Pedro, 120)
- Precio: 3,50 euros
- Horario tapas: de 13 a 14.30 y de 20.30 a 21.30 horas (menos el domingo por la tarde, el lunes y el martes)
Dobre cacao
- (é)Tapa 8: Camiño do Norte
- Local: A Moa (rúa de San Pedro, 32)
- Precio: 4 euros
- Horario tapas: de 13.30 a 15.00 horas y de 21 a 22.15 horas (menos el lunes y el domingo por la tarde)
Torrada á nosa maneira
- (é)Tapa 8: Camiño do Norte
- Local: Casas Chico (rúa das Casas Reais, 23)
- Precio: 4 euros
- Horario tapas: de 12 a 16.00 y de 19.30 a 23.30 horas (menos el martes por la tarde y el miércoles)
Hasta aquí el recopilatorio de la ruta más dulce de Santiago, que puede hacerse en varias jornadas y combinándose con alguna de las otras etapas del Santiago(é)Tapas.
Con precios asequibles y propuestas para todos los gustos, esta edición del popular concurso gastronómico hará las delicias de los amantes del dulce. Y tú, ¿ya las has probado?
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio