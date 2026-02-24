"Este ano os datos son crueis": la temporada baja destruye un tercio del empleo en los hoteles de Santiago

«A temporada baixa en Santiago é realmente baixa, pero este ano os datos aínda son máis crueis». Así resume Ramón García Seara, presidente de la Asociación de Turismo e Hostalería Compostela (ATHC) los datos del sector del mes de enero publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La bajada es general y muestra que la capital gallega está lejos de alcanzar el objetivo de la desestacionalización, al destruir un tercio del empleo con respecto a los meses de más actividad –777 trabajadores frente a los 1.179 de julio del año pasado– y menos de la mitad de los establecimientos abiertos, al operar solo 74 –eran 161 en julio–, la menor cantidad de la serie histórica para un mes de enero.

En este contexto, el presidente de la Unión Hotelera Compostela, Esteban Iglesias, considera que el número de puestos de trabajo que se mantiene lo hace «milagrosamente». «Son un 66 % dos empregos cando solamente permanecen abertos un 46 % dos establecementos. Hai moitísimo máis emprego que establecementos abertos», apunta. Iglesias indica que esto es posible porque los que cierran optan por medidas como dar vacaciones, «pero non hai unha restrición de persoal». De este modo, cree que conservar dos tercios de los puestos «é un éxito».

Once puntos menos

El sector «sabía que ían ser uns datos malos», según García Seara, aunque Iglesias matiza que «pensaba que non ía ser tan baixo, a tónica víase que era moi mala, pero non tan mala». Esa tónica se refleja en un desplome de la ocupación de once puntos con respecto a enero de 2025, del 41,6 % al 30,3 %, un descenso de un tercio de los viajeros y 16.000 pernoctaciones menos, una cifra «escalofriante» teniendo en cuenta los pocos locales que están operativos. Además, cae la estancia media de 1,87 días a 1,82.

«A situación favorable que había para o turismo é algo que pode cambiar, e de feito está cambiando», comenta García Seara, augurando que no habrá remontada en los próximos meses por las obras en la pista del aeropuerto, que lo mantendrán cerrado entre abril y mayo.

Pérdida de turismo de empresa

La disminución del número de estancias corresponde casi en su totalidad a los visitantes procedentes de España, mientras que el dato de los extranjeros permanece estable. Iglesias sostiene que este fenómeno está relacionado con la pérdida de atractivo para captar turismo de negocios, relacionado con reuniones empresariales, congresos o convenciones. «Non estamos sendo atractivos para iso», destaca el presidente de la Unión Hotelera.

Frente a ello, se fija en los datos de otras ciudades del noroeste. «Na Coruña subiron 14.000 pernoctacións, en Oviedo, 7.600, en Bilbao, 6.800, e en Pamplona, 5.800. O turismo que vén a Compostela e a estas cidades nestes meses é turismo de empresa, que trae un valor engadido brutal e que non estamos sendo capaces de captar», apunta. Pese a que Santiago centró su campaña de este año en Fitur en este sector, Iglesias cree que «publicar un vídeo non significa que se vai captar turismo de congresos, hai que facer un traballo de campo moi importante».