Concierto en Santiago
The Rapants sorprende con nuevas entradas para su concierto en el Multiusos Fontes do Sar
La banda muradana amplía el aforo de su concierto en Santiago ofreciendo 1.500 entradas más, que saldrán a la venta este miércoles, 25 de febrero, desde las 12.00 horas en Ataquilla.com
"Neste club hai sitio para todxs". Con este mensaje, The Rapants acaba de anunciar la ampliación del aforo para su concierto en Santiago, que está programado para el próximo 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar.
Tras arrasar con el aforo inicial, y anunciar que su cuarto LP, 'Rapants Club', verá la luz el miércoles 4 de marzo en las principales plataformas digitales, la banda muradana sorprendía este martes a todos sus fans con este importante anuncio: ampliación del abono y nueva tanda de entradas a la venta para su esperado concierto en Compostela.
Entradas 'Rapants Club' Santiago
En concreto, la banda ha anunciado 1.500 entradas más para su concierto en Santiago, que saldrán a la venta este miércoles, 25 de febrero, a parar de las 12.00 horas en Ataquilla.com. Una muy buena noticia para todos los que no pudieron conseguir entrada en la tanda inicial.
En el concierto, que promete ser "unha gran festa para a música galega", The Rapants presentará Rapants Club, un álbum en el que el grupo lleva su música a otro nivel con una "variedade estilística, guitarras frenéticas, sintetizadores e retrousos pegadizos".
Así sonará 'Rapants Club'
Rapants Club -del que ya conocemos Non Sei Como (ft. Joe Crepúsculo) y Viaxei, los dos avances del álbum-, pone de manifiesto la evolución de la banda muradana que, a su vez, mantiene más viva que nunca su "esencia e identidade rapante".
El disco constará de una docena de temas "cunha sonoridade moi especial". En él, la banda abre la puerta a nuevos estilos musicales, como el disco o la electrónica, y hacia letras más oscuras. Así las cosas, The Rapants seguirá poniendo en valor la diversión, "as guitarras frenéticas, os riffs desafiantes, as sentenzas románticas e os retrousos memorables". Todo ello con la naturalidad y la honestidad que tanto los caracteriza.
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: 'Ha construido un universo propio