The Rapants sorprende con nuevas entradas para su concierto en el Multiusos Fontes do Sar

"Neste club hai sitio para todxs". Con este mensaje, The Rapants acaba de anunciar la ampliación del aforo para su concierto en Santiago, que está programado para el próximo 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar.

Tras arrasar con el aforo inicial, y anunciar que su cuarto LP, 'Rapants Club', verá la luz el miércoles 4 de marzo en las principales plataformas digitales, la banda muradana sorprendía este martes a todos sus fans con este importante anuncio: ampliación del abono y nueva tanda de entradas a la venta para su esperado concierto en Compostela.

Entradas 'Rapants Club' Santiago

En concreto, la banda ha anunciado 1.500 entradas más para su concierto en Santiago, que saldrán a la venta este miércoles, 25 de febrero, a parar de las 12.00 horas en Ataquilla.com. Una muy buena noticia para todos los que no pudieron conseguir entrada en la tanda inicial.

En el concierto, que promete ser "unha gran festa para a música galega", The Rapants presentará Rapants Club, un álbum en el que el grupo lleva su música a otro nivel con una "variedade estilística, guitarras frenéticas, sintetizadores e retrousos pegadizos".

Así sonará 'Rapants Club'

Rapants Club -del que ya conocemos Non Sei Como (ft. Joe Crepúsculo) y Viaxei, los dos avances del álbum-, pone de manifiesto la evolución de la banda muradana que, a su vez, mantiene más viva que nunca su "esencia e identidade rapante".

El disco constará de una docena de temas "cunha sonoridade moi especial". En él, la banda abre la puerta a nuevos estilos musicales, como el disco o la electrónica, y hacia letras más oscuras. Así las cosas, The Rapants seguirá poniendo en valor la diversión, "as guitarras frenéticas, os riffs desafiantes, as sentenzas románticas e os retrousos memorables". Todo ello con la naturalidad y la honestidad que tanto los caracteriza.