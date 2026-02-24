El trámite de visado para vivienda nueva en Santiago se desploma un 69% en 2025

La demanda de vivienda en Santiago es elevada, pero la oferta es insuficiente. Así se refleja en el último informe del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (Coatac), que detalla una caída del 69% en 2025 en el trámite de visado para la construcción. «El número de viviendas nuevas incluidas en el visado de encargos de dirección de ejecución de obra en el Concello de Santiago en 2025 sumó 65 unidades, frente a las 212 viviendas registradas en 2024, lo que representa una caída del 69,34 por ciento», indica el presidente de la entidad, Carlos Mato, quien destacó, además, que, desde que comenzó esta década, solo en 2024 se superó el visado para iniciar la construcción de más 299 de viviendas en el Concello de Santiago. «En 2021 se contabilizaron 57 viviendas; en 2022, 122; y en 2023, 141 viviendas», precisó.

Asimismo, aportó otro dato significativo: «En 2020, ejercicio que notó el impacto de la Covid-19, se visaron 143 viviendas. Y el año anterior, 2019, en Santiago se registró el visado de casi 300 viviendas (298), récord de los últimos años en la capital gallega». Y teniendo en cuenta el balance de datos del último lustro, «en 2025 en el Concello de Santiago se visaron un 46,10% menos viviendas que en el promedio de los últimos cinco años», señaló Mato, quien también pone el foco en el informe a nivel provincial.

Provincia de A Coruña

«Las viviendas nuevas incluidas en el visado de encargos de dirección de ejecución de obra en 2025 en toda la provincia de A Coruña sumaron 1.839 unidades. Se visaron un 9,68 por ciento menos viviendas nuevas que en 2024, el año con más visados con mucha diferencia, ya que durante este ejercicio el número fue de 2.036», afirmó el presidente del Coatac, antes de añadir que «la provincia de A Coruña superó en 2024 por primera vez en lo que llevamos de década la barrera de las 2.000 viviendas que inician el trámite de visado para su construcción». «Este año pasado se quedó a las puertas, a solo 161 viviendas de los dos millares de nuevos hogares», detalló.

«La colaboración público-privada es clave»

Y cuestionado sobre qué medidas plantea el Coatac para tratar de paliar la escasez de vivienda, Mato afirma que «la colaboración público-privada es clave para resolver el problema, puesto que la Administración por sí sola no será capaz». E incide en que el desajuste entre demanda y oferta «impulsa los precios y dificulta el acceso a la vivienda, sobre todo en zonas urbanas». «Afecta, fundamentalmente, a las nuevas generaciones y a rentas medias y bajas», añadió.

En cuanto a los expedientes de obras, el dato en Santiago cayó un 10,06% respecto a 2024. «Ese año se registraron 179 expedientes de obras en la capital gallega, frente a los 161 del 2025», indicaron desde el Coatac. «Estos expedientes son un termómetro para conocer la marcha del sector. Aquí se incluyen desde una vivienda unifamiliar hasta la reforma de un local comercial o la rehabilitación de la envolvente de un edificio. Los expedientes en toda la provincia crecieron un leve 0,89%. En 2025 se visaron 1.629 expedientes. Y en el año 2024, 1.643», detalló Carlos Mato en base a los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica.

Noticias relacionadas

Previsión para 2026

Y ya con el foco en el año en curso, Mato es optimista. «La ocupación laboral de nuestros profesionales está cerca del 100% en la provincia», apuntó, al tiempo que augura que «la demanda de profesionales especializados seguirá creciendo en los próximos años», teniendo en cuenta, señala, «las planificaciones de proyectos inmobiliarios de las diferentes administraciones para resolver el problema de acceso a la vivienda». El presidente del Coatac también destacó que «la dificultad para encontrar personal cualificado continúa».