Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre LavacollaPruebas bomberosCSC FontiñasCésar Rúa Martínez
instagram

La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago

El accidente ha ocurrido primera hora de este miércoles a la altura del polígono de Costa Vella

Estado en el que ha quedado la cabina del camión tras salirse de la vía en el periférico de Santiago

Estado en el que ha quedado la cabina del camión tras salirse de la vía en el periférico de Santiago / Cedida

David Suárez

Santiago de Compostela

Nuevo accidente en Santiago. Un camión tráiler que a primera hora de esta mañana circulaba por el periférico hacia San Lázaro, ha quedado con su cabina suspendida en el aire tras sufrir una salida de vía e impactar contra la mediana.

La cabina del camión accidentado en Santiago

La cabina del camión accidentado en Santiago / Cedida

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a este diario que han recibido el aviso de este siniestro en torno a las 07:37 horas de este miércoles. Según les informaron, un tráiler había tenido un accidente a la altura del kilómetro 1 de la SC-20 -en la salida que da acceso al recinto ferial de Amio o al polígono de Costa Vella-, y que el camión invadía por completo uno de los carriles.

Estado en el que ha quedado la cabina del tráiler después del accidente

Estado en el que ha quedado la cabina del tráiler después del accidente / Cedida

Asimismo, la persona alertante explicó que la cabina "estaba colgando por completo", pero que por suerte, "el conductor estaba a salvo y sin heridas".

Noticias relacionadas y más

Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han dado aviso tanto a Urxencias Sanitarias, como a la Policía Local de Santiago, que trabaja en el lugar para devolver la normalidad lo antes posible a la espera de una grúa de gran tonelaje que desatasque el camión, ya que tal y como aseguran desde el parque de Bomberos de la capital gallega a EL CORREO, ellos no tienen capacidad para rescatarlo.

TEMAS

  1. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  2. Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
  3. La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
  4. Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
  5. El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
  6. Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
  7. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  8. El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?

La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago

La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago

La campaña de una exalumna contra el cambio de nombre del colegio Apóstol Santiago: "Borran cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias"

La campaña de una exalumna contra el cambio de nombre del colegio Apóstol Santiago: "Borran cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias"

Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez

Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez

Agenda cultural: concierto de Luis Fercán y citas folk con entrada libre

Agenda cultural: concierto de Luis Fercán y citas folk con entrada libre

Absuelven al profesor de un colegio de Santiago acusado de realizar tocamientos a un alumno

Absuelven al profesor de un colegio de Santiago acusado de realizar tocamientos a un alumno

Cantajuego chega Santiago tras dous décadas facendo cantar e bailar a xeracións enteiras

Cantajuego chega Santiago tras dous décadas facendo cantar e bailar a xeracións enteiras

Tributo de Acisclo Manzano en barro y papel al Mestre Mateo

Tributo de Acisclo Manzano en barro y papel al Mestre Mateo

As familias organízanse para manter abertas as aulas de xogo do CSC de Fontiñas

Tracking Pixel Contents