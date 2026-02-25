La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago

Nuevo accidente en Santiago. Un camión tráiler que a primera hora de esta mañana circulaba por el periférico hacia San Lázaro, ha quedado con su cabina suspendida en el aire tras sufrir una salida de vía e impactar contra la mediana.

La cabina del camión accidentado en Santiago / Cedida

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a este diario que han recibido el aviso de este siniestro en torno a las 07:37 horas de este miércoles. Según les informaron, un tráiler había tenido un accidente a la altura del kilómetro 1 de la SC-20 -en la salida que da acceso al recinto ferial de Amio o al polígono de Costa Vella-, y que el camión invadía por completo uno de los carriles.

Estado en el que ha quedado la cabina del tráiler después del accidente / Cedida

Asimismo, la persona alertante explicó que la cabina "estaba colgando por completo", pero que por suerte, "el conductor estaba a salvo y sin heridas".

Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han dado aviso tanto a Urxencias Sanitarias, como a la Policía Local de Santiago, que trabaja en el lugar para devolver la normalidad lo antes posible a la espera de una grúa de gran tonelaje que desatasque el camión, ya que tal y como aseguran desde el parque de Bomberos de la capital gallega a EL CORREO, ellos no tienen capacidad para rescatarlo.