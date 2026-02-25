La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
El accidente ha ocurrido primera hora de este miércoles a la altura del polígono de Costa Vella
Nuevo accidente en Santiago. Un camión tráiler que a primera hora de esta mañana circulaba por el periférico hacia San Lázaro, ha quedado con su cabina suspendida en el aire tras sufrir una salida de vía e impactar contra la mediana.
Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a este diario que han recibido el aviso de este siniestro en torno a las 07:37 horas de este miércoles. Según les informaron, un tráiler había tenido un accidente a la altura del kilómetro 1 de la SC-20 -en la salida que da acceso al recinto ferial de Amio o al polígono de Costa Vella-, y que el camión invadía por completo uno de los carriles.
Asimismo, la persona alertante explicó que la cabina "estaba colgando por completo", pero que por suerte, "el conductor estaba a salvo y sin heridas".
Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han dado aviso tanto a Urxencias Sanitarias, como a la Policía Local de Santiago, que trabaja en el lugar para devolver la normalidad lo antes posible a la espera de una grúa de gran tonelaje que desatasque el camión, ya que tal y como aseguran desde el parque de Bomberos de la capital gallega a EL CORREO, ellos no tienen capacidad para rescatarlo.
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?