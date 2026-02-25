'Adeus vista dos meus ollos', sobre jóvenes migrantes, se proyecta este jueves en Santiago

El Teatro Principal de Santiago acogerá este jueves la proyección del documental 'Adeus vista dos meus ollos', un trabajo de la profesora Marisa Moreda que pone el foco en las historias y vivencias de los niños y adolescentes migrantes.

El título del documental toma prestado el conocido verso de Rosalía de Castro para establecer un puente emocional entre la literatura clásica gallega y la realidad social actual.

De este modo, la obra recoge esos "adioses" a los amigos, los profesores, los familiares, los paisajes y los hogares que las niñas y niños migrantes llevan grabados en sus retinas, así como el "non sei cando nos veremos" que habla del incierto viaje y de la esperanza de regreso tan presente en los versos de la poeta gallega.

El documental ha recorrido centros educativos, auditorios, asociaciones, bibliotecas y facultades, "alimentándose en cada parada de los ojos y de las voces que lo visualizan", según un comunicado del Foro Galego de Inmigración.

Cada proyección, señala el texto, "se convierte en un espacio de diálogo en el que las perspectivas particulares se entrelazan con las colectivas, construyendo un discurso transformador y dialogante", porque "solo escuchando" se puede "comprender" y solo comprendiendo se puede "construir una sociedad más justa e inclusiva".

La proyección en el Teatro Principal a las 19 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, contará con la presencia de representantes del Foro Galego de Inmigración, así como la actuación de Zavala, grupo que puso música a la banda sonora del documental. Posteriormente, se celebrará un coloquio con los protagonistas del filme.