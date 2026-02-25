Agenda cultural: concierto de Luis Fercán y citas folk con entrada libre

Concierto de Luis Fercán y citas folk con entrada libre

El cantautor picheleiro Luis Fercán tiene nuevo disco, Cerezos en flor, editado por Calaverita Records con producción de Nacho Mur, guitarrista de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A) y eje de una gira donde el músico compostelano tocó ayer en La Carrilana, y lo hace hoy en la Borriquita de Belem, el 27 en el Fuco Lois, el 28 en el Lucille y el 1 de marzo en el Riquela, citas todas ellas con las entradas agotadas. «Las letras son un poco en la misma línea, pero como pasa en otras cosas, se escriben de un modo diferente porque en este disco tengo una obsesión mayor con el paso del tiempo», nos dijo hace unas semanas en una entrevista con EL CORREO GALLEGO.

Más allá de esa actuación, hay foliada folk en el pub Casa das Crechas, con la Banda das Crechas, a las 21 horas y entrada libre, y una propuesta similar cercana en el Modus Vivendi, desde las 22 horas, también basada en la música tradicional gallega.

El Archivo-Biblioteca de la Catedral expone libros de viajes

Desde esta semana, la Catedral de Santiago acoge la exposición temporal Otras historias, otros mundos. Libros de viajes de la Biblioteca Capitular, en la que se ofrecen una amplia selección de libros con mapas, planos e ilustraciones de los siglos XVI, XVII y XVIII.

El Archivo-Biblioteca de la Catedral expone libros de viajes / Cedida

Cita con los libros de Antón Baamonde y César Morán

Antón Baamonde (Vilalba, 1959) presenta en la librería Numax un nuevo ensayo llamado Agora non é antes. Ideas para unha revolución tranquila (Editorial Galaxia), eje de un encuentro con formato de coloquio, desde las 19 horas, acompañado por la periodista Marga Tojo y el politólogo Antón Losada.Y a las 20 h., se da a conocer otro libro en Santiago, O eco das ondas, Caminhos arredor da música, (editado por Medulia), obra del profesor y cantautor César Morán, que da detalles de ese volumen durante un acto previsto en la librería Pedreira, local donde va a contar con el apoyo del escritor Valentín Alvite.

Antón Baamonde / Cedida

Entrega del premio Domingo Fontán

A las 19:30 horas , la sala de juntas de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps) acoge el acto de entrega del IX Premio Domingo Fontán, que organiza la USC y el Consorcio. Preside la cita el rector, Antonio López, y recibe el galardón Miguel Ángel Sánchez del Río, autor del trabajo titulado Dadles vosotros de comer. Asistencia y nutrición en la Cocina Económica de Santiago (1891 - 1923).