TEATRO
Uno de los autores más representados del mundo llega a Santiago gracias a Sarabela Teatro
Ánxeles Cuña nos habla de "O dragón de ouro', obra del premiado dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig, que se representa este viernes y sábado en el Principal tras ganar cuatro María Casares
Uno de los autores vivos más representados en el mundo, el dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig, llega esta semana a Santiago gracias a Sarabela Teatro, veterana compañía ourensana clave en nuestra escena que representa "O dragón de ouro" este viernes 27 de febrero y el sábado 28 en el Teatro Principal (en ambas fechas, a las 20:30 hora, con entradas a 12 euros).
Premios
Adaptación galardonada con cuatro premios María Casares en 2025, "O dragón de ouro" cuenta con un elenco formado por Fina Calleja, Fernando Dacosta, Sabela Gago, Fernando González y Fran Lareu, con la traducción al gallego de Catuxa López Pato tras una labor previa de salto al castellano de Albert Tola.
Ánxeles Cuña, autora de la dramaturgia de ese montaje y directora del mismo en esta versión de Sarabela, charla con EL CORREO GALLEGO sobre el trabajo con Roland Schimmelpfennig, considerado por varias fuentes como "o autor alemán vivo máis representado no mundo", como subraya ella de quien firma un texto galardonado en 2010 con el Mülheim Dramatikerpreis, que otorgan profesionales del teatro durante el festival en Mülheim an der Ruhr (Alemania).
"Estivemos con Roland na estrea en Ourense e tamén en Madrid, cando Juan Mayorga convidounos o pasado mes de setembro a representar esta obra no Teatro de la Abadía. E aquelo, estar entre ese dous mestres, foi algo inesquecible, e estivemos no ranquin de segundos ou de cuartos... Mayorga é un faro ético e foi moi emocionante esa estancia en Madrid, e despois comprobar que a xira está a ter unha recepción moi boa en Galicia".
Nexo con Mayorga
"Por Juan Mayorga sentimos moitísima estima, respecto e afecto. Quedou encantado e regalóunos unhas palabras falando moi ben de noso traballo. Estar como parte da súa programación no Teatro de la Abadía, que ten unha selección moi exixente é moi bo", detalla Ánxeles Cuña sobre el escenario madrileño que coordina el dramaturgo madrileño, Premio Nacional de Teatro.
Juan Mayorga, tiene otros lazos en Galicia, como las adaptaciones de sus obras a cargo de la compañía Redrum, entre otras complicidades con esta tierra.
Fixemos un traballo moi comprometido porque cinco actores teñen que facer orredor de 20 personaxes en 14 espazos en 48 escenas cun ritmo trepidante
Ánxeles Cuña habla también del creador germano autor del libreto original que esta semana revisa en Compostela la familia escénica de Sarabela Teatro.
"Roland Schimmelpfennig tivo a oportunidade de coñecer o elenco de ?O dragón de ouro'. É un autor moi importante pero é humilde, coñece moi ben a engrenaxe teatral e obriga a inventar regras de xogo e nos fixemos un traballo moi comprometido porque cinco actores teñen que facer arredor de 20 personaxes en 14 espazos en 48 escenas cun ritmo trepidante, falando de temas moi vixentes pero dunha maneira nova, moi exixente por iso é preciso cinco intérpretes tan bos como estes para sustentar-la. Son cinco monstros que están no fío da navalla e é unha gozada porque cambian de xénero, de idade, de identidade e iso non o pode facer calquera, e para iso fai falta un equipo que é o que temos porque todos dimos o mellor que temos".
Temática valiente
Esta obra de teatro ganó cuatro premios María Casares en 2025 en la versión de Sarabela. Es un montaje planteado como comedia trágica que aborda temas del actual debate social como son la inmigración ilegal y la prostitución forzada.
"Son temas candentes pero están tratados mesturando imaxinación e realismo, unha obra onde a fantasía fai de pegamento... É unha nova forma de expresa, sentir, ver, unha traxedia contemporánea... E ten humor, un humor que fai que respire, os personaxes están saíndo e entrando, transformándose e os actores están falando de eles mesmos e falan como actores, hai moitos guiños co público e varios factores sorprendentes que provocan o riso porque tamén é liberador. Hai moito movemento, hai reloxería fina e o humor axuda a soportar que ten a obra noutros momentos... paga a peba ver esta obra", asegura Ánxeles Cuña con un entusiasmo tan sereno como sentido.
Cuña opta al premio Premio ADE de Dirección
La labor de Ánxeles Cuña ha sido reconocida por la Asociación de Directores de Escena de España al nominarla como finalista del Premio ADE de Dirección, al que opta junto a Rakel Camacho por Fuenteovejuna, Javier Hernández-Simón por Los lunes al sol, Andrés Lima por 1936 e Iván Morales por El día del watus. "A decisión do fallo chega o 23 de marzo e non penso que sexa para min pero o feito de estar entre xente tan boa xa é algo bo", concluye la dramaturga pontevedresa.
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal