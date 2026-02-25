La campaña de una exalumna contra el cambio de nombre del colegio Apóstol Santiago: "Borran cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias"

Su nombre es Vanessa Mosquera y es antigua alumna del Apóstol Santiago. Hace unos días y a raíz de la propuesta de la actual AMPA (Asociación de Madres y Padres) del colegio, con la que pretende que el nombre del centro pase a ser el de CEIP da Almáciga, esta compostelana inició una recogida de firmas para "mantener el nombre de nuestro querido colegio", incidiendo en que el centro "no es solo un lugar donde recibimos educación, sino también un símbolo importante de nuestra comunidad y su historia".

La polémica viene generada, según esta exalumna, por la postura que ha tomado la AMPA, a la que cuestiona por sus argumentos para defender la propuesta. Vanessa manifiesta que para la Asociación de Madres y Padres cambiar el nombre del colegio "no traslada ningún tipo de connotación política o ideológica". Por contra, Mosquera cree que la propuesta surge "porque algunos hijos/as de políticos/as con ideologías independentistas y padres y /o madres afines a sus ideas asisten a nuestra escuela. Parece que pretenden borrar cualquier símbolo que no esté alineado con sus creencias".

Fachada principal del colegio Apóstol Santiago / Maps

Asimismo, Vanessa sostiene que "es una cuestión de identidad. Este intento de cambiar la historia y la cultura arraigada de nuestro colegio y ciudad" no se debería llevar a cabo para que el de Apóstol Santiago permanezca "como un símbolo de resistencia hacia cualquier intento de borrado cultural", opina.

Un legado de aprendizaje, comunidad y orgullo

Como alguien que ha pasado años estudiando en el centro, Mosquera asegura que "el Apóstol Santiago es un nombre que trae consigo un legado de aprendizaje, comunidad y orgullo", por lo que invita a todo aquél que quiera a sumarse a la recogida de firmas que desde hace unos días está abierta en change.org.

Además, reitera que con esta iniciativa pretende impedir que "una minoría cambie el nombre por razones que claramente tienen un trasfondo político oculto", por lo que pide apoyo de todos aquellos que piensen como ella para "mantener el nombre Apóstol Santiago y honrar nuestras tradiciones e identidad como comunidad".

La AMPA responde: fue aprobado por unanimidad en el Consello Escolar

Tras el debate generado por el cambio de nombre al de CEIP da Almáciga, este diario se ha puesto en contacto con la AMPA del centro, la cual considera necesario "facer unha aclaración pública". Señalan que el cambio de denominación del colegio "non é improvisado nin responde a motivacións ideolóxicas partidistas. É o resultado de dous cursos escolares de reflexión, debate e participación da comunidade educativa actual", y añaden que "a proposta foi aprobada por unanimidade no Consello Escolar o 4 de decembro de 2025, seguindo estritamente o procedemento previsto na normativa vixente. Esta unanimidade expresa un consenso transversal que debe ser respectado".

Del mismo modo, la Asociación de Madres y Padres reivindica su dilatada trayectoria, mencionando a las numerosas familias que en las últimas décadas "participaron activamente para que o cole seguise aberto, para recuperar o conxunto do edificio, para mellorar as instalacións, para acadar ratios razoables ou para poñer en marcha proxectos de igualdade, lingua, comunidade e convivencia. Iniciativas que teñen como fío condutor a aposta decidida por unha educación pública e de calidade, coa participación activa das familias. A proposta de cambio de nome está nesta mesma liña", explica.

Un proceso riguroso y participativo

Respecto al valor afectivo que muchos compostelanos tienen al nombre Apóstol Santiago, la AMPA asegura precisamente que, por ese motivo, el proceso ha sido "rigoroso, coidadoso e participativo, dando espazo a toda a diversidade de opinións", afirmando que representan"unha comunidade comprometida coa escola pública, plural, diversa, de calidade, en galego e inserida na súa contorna, que defende valores feministas, ecoloxistas e democráticos".

Deberá ser aprobado en el pleno municipal

Tras la aprobación del cambio de nombre al de CEIP da Almáciga en el Consello Escolar de diciembre, ahora la resolución deberá ser ratificada en el Pleno municipal. Por ello, desde la AMPA insisten en que el resultado de esa votación "non está nas nosas mans", pero subrayan que el camino hasta llegar a ella ha sido "legal, participativo, democrático e transparente". Apuntan que el nuevo nombre de CEIP da Almáciga "non nace contra nada nin contra ninguén. Nace da vontade democrática da súa comunidade educativa, do cumprimento da normativa e do vínculo coa súa contorna e historia. É unha decisión legal, unánime e lexítima. E nun Estado de Dereito, iso é o que corresponde respectar".

Por ello, reiteran que campañas mediáticas como la iniciada por la exalumna Vanessa Mosquera, "non forman parte do procedemento legal e non poden substituír os órganos democráticos do centro", y que tratar de trasladar una confrontación partidaria al ámbito escolar "é alleo á comunidade educativa e só busca deslexitimar un proceso formal e transparente".