Cantajuego chega Santiago tras dous décadas facendo cantar e bailar a xeracións enteiras
O proxecto musical infantil aterra o 8 de marzo no Auditorio de Galicia cun dobre espectáculo: ás 12.30 e ás 17.00 horas
Cantajuego, o proxecto musical infantil máis escoitado do mundo, aterra en Santiago o 8 de marzo para ofrecer un dobre espectáculo enmarcado na súa xira especial 20 aniversario. As actuacións serán no Auditorio de Galicia ás 12.30 e ás 17.00 horas e as entradas xa están postas á venda en Ataquilla.com dende 16,60 euros.
"Celebrar 20 años sobre los escenarios es un sueño hecho realidad. Es un proyecto de vida, significa que hemos podido compartir nuestra música y nuestra pasión con muchas familias y niños a lo largo de estos años. Es un orgullo y una gran responsabilidad seguir creciendo y evolucionando como personas y artistas", confiesa Rodri sobre a traxectoria do fenómeno infantil, que xunto a Puli, Ainhoa, Eugenia e a compañía dos seus amigos Coco, Pepe e Buby protagonizarán un dobre encontro de nostalxia, cor e felicidade na capital galega.
Non faltarán os clásicos
As funcións farán bailar e cantar ao público nun percorrido polo repertorio máis popular de Cantajuego, con grandes clásicos como Hola Don Pepito ou Soy una Taza, ademais dos seus últimos éxitos. "Queremos que todo el mundo se sienta parte de la familia Cantajuego", destaca Rodri.
O intérprete asegura que o obxectivo é facer que todos os seguidores se sintan "felices y conectados" nun espectáculo onde amosarán como medraron e cambiaron, "pero siempre manteniendo la esencia que nos hace únicos".
Os espectáculos contarán cunha posta en escena "muy dinámica y divertida", adianta Rodri, que afirma que serán "juegos interactivos donde haremos un repaso por nuestro cancionero con interacción con el público, haciendo bailar, cantar y jugar a todos los asistentes y, por supuesto, con muchas sorpresas".
O agarimo dos galegos
Sobre o público galego, o artista subliña que "hace que Cantajuego se sienta como en casa", polo que "siempre es un placer volver". Moitos dos fans máis fieis terán a oportunidade de acudir a esta cita cos seus propios fillos, un fenómeno que emociona aos intérpretes e lles fai sentir orgullosos do seu traballo. "Es como ver a nuestra propia familia crecer y compartir nuestra música con una nueva generación. Es un regalo", apunta Rodri.
E é que por moito que pase o tempo, Cantajuego segue presente, froito de anos de traballo e dedicación polo e para o entretemento. "Queremos actuar como un pequeño más, convertirnos en niño o niña y sentir lo verdaderamente importante, el aquí y el ahora, no hay claves ni fórmulas mágicas, hay compromiso y amor por lo que hacemos", explica un dos seus animados protagonistas, e culmina: "Queremos que la música haga feliz a la gente y les transmita que no están solos".
Esta xira polo seu 20 aniversario simboliza o papel de Cantajuego na infancia das crianzas como fiel amigo e compañeiro. Un fenómeno que, ademais, contribúe á correcta educación dos máis pequenos. "La música es fundamental en el desarrollo de los niños y de todos los seres vivos. Ayuda a desarrollar habilidades sociales, emocionales, cognitivas y artísticas. Nosotros queremos ser parte de ese proceso y ayudar a los niños a crecer y aprender a través de nuestra música".
