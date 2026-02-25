Denuncian la presencia de larvas en la comida de una residencia universitaria en el Campus de Lugo
Sanidade confirma que no hay signos de plagas y emplaza a la empresa responsable a investigar las causas de lo ocurrido
Agencias
Estudiantes han denunciado la presencia de larvas en la comida servida en el comedor de una residencia universitaria privada del Campus de Lugo.
Así lo ha confirmado el rector de la USC, Antonio López, en declaraciones a Europa Press. Ha matizado además que no es ni un comedor ni una residencia gestionada por la universidad, si bien les preocupa "en la medida que puede afectar a los estudiantes".
El rector espera que los responsables actúen para que los estudiantes "puedan tener el mejor servicio".
En este sentido, la Consellería de Sanidade ha confirmado a Europa Press que, recibida la denuncia, los servicios veterinarios de inspección de la Dirección Xeral de Saúde Pública acudieron al centro para proceder con su análisis.
La inspección de las condiciones higiénicas y operaciones obtuvieron un resultado correcto, al igual que las condiciones de almacenamiento de las materias primas. Confirman que tampoco se observaron signos de presencia de plagas.
Con todo, destacan que la empresa deberá presentar las medidas que prevé adoptar para investigar las posibles causas de la presencia de la larva en el alimento.
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- La autovía A-54 anima a más leoneses a comprar vivienda en Santiago: 'Es una tendencia en aumento
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- El pueblo de menos de 300 habitantes cerca de Santiago que acogerá el primer concierto del año de la orquesta Panorama
- Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal