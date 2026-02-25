Flores ya trabaja en movilizar apoyos de cara a la segunda vuelta: "A remontada é posible"

"Temos o firme propósito de aproveitar a segunda campaña electoral para confrontar as dúas candidaturas, os dous proxectos e os dous equipos que mantemos opcións de chegar á Reitoría da USC". Así comenzó la finalista a convertirse en rectora Maite Flores una rueda de prensa en su local electoral en la Facultade de Medicina acompañada de varios miembros de su equipo para abordar diferentes asuntos de una campaña que arranca este viernes 27 de febrero y se prolongará hasta el lunes 9 de marzo.

Con la vista puesta en la votación del próximo 11 de marzo, Flores aseguró que su objetivo es que la campaña se desarrolle "exclusivamente nun contexto de confrontación e debate académico, como nós xa fixemos na primeira volta" y que concluyó con unos resultados en los que, a su juicio, la comunidad universitaria mostró que "quería un cambio de rumbo".

En relación con la primera vuelta, quiso aclarar algunhas cuestiones sucedidas en los últimos días de campaña, así como en la jornada de reflexión y el propio día de las votaciones, hechos que definió como "pouco edificantes e pouco exemplarizantes en calquera contexto electoral, pero máis aínda se nos referimos a unha institución universitaria como a USC". Con todo quiso, dejó claro que no hace la reflexión con "afán de vitimizarnos", sino con la intención de centrar la segunda vuelta en el "plano de debate universitario e académico".

Sobre los "ataques" de la primera vuelta: "Estaremos moito máis vixilantes e non descartamos acudir ao xulgado"

Según explicó, en la recta final de la primera vuelta —especialmente tras el anuncio de la fiesta en la Sala Capitol— percibió "unha corrente de ataques directos" a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, que calificó de "bulos, mentiras e falsedades", llegando en ocasiones al ámbito personal y familiar o incluso "a imputar delictos".

En referencia a las redes sociales, habló de páginas y perfiles "que se enmarcan nunha corrente de apoio á candidatura de Rosa Crujeiras". Al respecto, afirmó que quiere pensar que Crujeiras no sea la indutora de esta "campaña de difamación e desprestixio" aunque considera que, de conocerla, debería cortarla o denunciarla, ya que de lo contrario lo que haría sería "consentila e darlle aire".

Entre los bulos, enumeró varios ejemplos: "Maite Flores non vai privatizar as residencias de estudantes, non vai pechar o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo, nin impoñer que a docencia dos mestrados deba impartirse exclusivamente en castelán", pronunció. También aseguró que es "absolutamente falso" que quiera enchufar a su hermano y su marido como gerentes de la USC, que su campaña esté financiada por el PP o la Xunta de Galicia, o que manipulase las notas de su hija para "colala" en Medicina.

Tras estos episodios, Flores avanzó que su candidatura estará en la segunda vuelta "moito máis vixilantes e non descartamos acudir ao xulgado".

Una campaña que busca explicar las diferencias entre las dos candidaturas

Después de analizar los resultados de la primera vuelta, con los que asegura estar "máis que satisfeitos" pese a la diferencia con la candidatura de Rosa Crujeiras, Flores hizo autocrítica y afirmó que ya trabaja para revertir la situación: "Realmente, pensamos que a remontada é posible. Complicada si, pero posible, tamén".

Su campaña arrancará este viernes, a las 13.30 horas, con un acto de apertura en el Edificio Roberto Novoa Santos, al lado del Hospital Clínico, donde explicará las diferencias entre su candidatura y la de Crujeiras. Según indicó, existen divergencias en materia de internacionalización y digitalización, "eixes estratéxicos para o futuro da USC", que la han llevado a plantear la creación de dos vicerrectorías específicas. También defendió que su apuesta por el Campus de Lugo es "máis clara e definida".

Asimismo, puso el foco en el origen de las candidaturas: "A candidatura de Maite Flores xurdiu das inquedanzas e do compromiso de persoas de base da USC e non está impulsada, nin inducida, nin apoiada por ningún ex reitor". De este modo, aseguró que representan "un cambio con aires novos", mientras que la otra candidatura supone "un cambio con aires de volta ao pasado".

Sobre los equipos, afirmó que el suyo "é un grupo moito máis cohesionado e coherente".

Flores pide aclaraciones a Crujeiras tras la salida del profesor Luís Míguez

En este punto recordó que por el momento Crujeiras tiene "pendente" asignar una persona para ocupar la Secretaría Xeral tras la salida del profesor Luís Míguez despúes de que trascendiesen en redes sociales unos artículos publicados en un blog personal con contenido ideológico. Según manifestó, "non foi Rosa Crujeiras quen apartou da súa candidatura ao profesor Míguez, senón que el mesmo tomou esa decisión para non perxudicala", y pidió que aclare "quen deu o paso ao lado, se se segue vinculado coa súa candidatura, se está descartado ao cento por cento como secretario xeral e que ten pensado facer coa secretaría xeral".

Sobre el cierre de campaña indicó que le han pedido que se celebre en Lugo, si bien apuntó a la posiblidad de volver a la Sala Capitol "é de xente coñecida e ofrecéronla gratis".