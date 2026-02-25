El Gobierno de Santiago reforma el área de Urbanismo para agilizar la concesión de licencias de obra

El Gobierno compostelano acaba de ejecutar una reestructuración en el área de Urbanismo con el objetivo de agilizar la concesión de licencias de obra, una demanda recurrente tanto de los vecinos de Santiago como de los grupos de la oposición. El titular del departamento, Iago Lestegás, compareció este miércoles para explicar que desde diciembre de 2025 hay nuevos jefes de servicio de Planeamento e Xestión Urbanística, de Licenzas e Disciplina Urbanística y de Rehabilitación e Vivenda, reorganizando además sus funciones.

Del mismo modo, se ha producido un refuerzo de personal. Actualmente, Rehabilitación e Vivenda cuenta con dos arqueólogos -antes era uno-, y ahora el departamento dispones de tres arquitectos tras haber incorporado dos. Además, Lestegás detalló que hay tres administrativos y una técnica de gestión, con la solicitud de cobertura de otro.

Con todo ello, el edil indicó que se espera conseguir “máis rapidez na tramitación” y hacer una distribución “máis eficiente” del trabajo en un área que tiene sobre la mesa “un número importante de expedientes pendentes”. Aunque no concretó cifras ni plazos, manifestó que “loxicamente, o noso obxectivo é cumprir o prazo legal de tres meses desde que a documentación está completa”, teniendo en cuenta todas las “casuísticas e vicisitudes” que concurren en este tipo de trámites.

Licencias otorgadas por el Bipartito

El concelleiro también realizó un exhaustivo de los datos de concesión de licencias entre el año 2023 -el de la llegada del Bipartito de BNG y Compostela Aberta al gobierno- y 2025. Lestegás precisó que en ese periodo se han otorgado 23 licencias de obra mayor para construir un total de 374 viviendas en edificios colectivos de nueva planta, 186 de ellas, el 50%, son protegidas. Además, Raxoi otorgó otros 84 permisos para 123 hogares unifamiliares. En total, casi medio millar de nuevas casas.

En materia de rehabilitación y reforma, el gobierno que encabeza Goretti Sanmartín ha emitido 283 licencias, de las cuales 222 son en edificios de vivienda colectiva y otras 61 unifamiliares. Además, en este periodo se han autorizado 18 cambios de uso terciario a residencial, 11 de ellos en 2025.

“Construír máis non significa que baixe o prezo”

Tras este repaso en cifras, Lestegás también enumeró los proyectos en marcha para la construcción de nuevas viviendas en la ciudad en sus diferentes fases. El edil puso el acento en la vivienda protegida, subrayando que para atajar el incremento constante de los precios “a clave está en crear máis vivenda protexida e asequible”.

Lestegás defendió que “construír máis non significa que baixe o prezo”, destacando que “necesitamos máis oferta, pero non calquera oferta”. En esta línea, argumentó que “a experiencia traumática” de los años de la burbuja inmobiliaria apoya este argumento, ya que “cando máis vivendas se construíron en España foi cando máis subiu o seu prezo”.

Situación”equilibrada” en Santiago

Tomando datos más recientes, comparó la situación de los tres municipios de la provincia de A Coruña donde más se construyó entre 2020 y 2025, la ciudad herculina, Oleiros y Santiago. “Constrúese máis na Coruña e en Oleiros que en Santiago en termos absolutos. E non obstante, neses municipios sobe moito máis o prezo de compra-venda que en Santiago”, indicó.

Además, puso en valor que organismos como el Colexio de Arquitectos de Galicia consideren que en la capital gallega la situación de la nueva construcción está “equilibrada”. “Nun país tan propenso a burbullas inmobiliarias como o noso, que acaban ademais estoupando con gravísimas consecuencias, non parece que o equilibrio, a priori, sexa unha mala cousa”, concluyó.