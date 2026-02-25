Publicados dos artículos de alto impacto del IDIS en sendas editoriales científicas de relevancia
'Molecular Neurobiology' publica un estudio sobre ictus isquémico y 'Small' un trabajo sobre cómo mejorar el contraste en resonancias magnéticas
Redacción
El grupo Neuroimagen y Biotecnología del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) acaba de publicar dos artículos de alto impacto en dos de las editoriales científicas más relevantes: Springer Nature y Wiley.
El primero, publicado en Molecular Neurobiology, está centrado en el ictus y lo firma como autora principal Ana Sampedro Viana, tras su estancia investigadora en el laboratorio de la profesora Malgorzata Burek en el departamento de Anestesiología, Cuidados Intensivos, Medicina de Urgencias y Dolor del Hospital Universitario de Würzburg (Alemania).
Cambio de paradigma
Bajo el título In Vitro Analysis of TWEAK/Fn14 Axis in the Blood–Brain Barrier Models during Oxygen–Glucose Deprivation and Reoxygenation, el estudio se centró en investigar cómo se regula el eje TWEAK/Fn14 durante la isquemia cerebral y la reperfusión, y concluyó que Fn14 se suprime durante la privación de oxígeno/glucosa y se recupera (o induce) tras reoxigenación en todos los modelos de barrera hematoencefálica (BHE), mientras TWEAK permanece estable, lo que cambia el paradigma previo y abre la puerta a terapias dirigidas temporalmente contra el eje TWEAK/Fn14 en el ictus isquémico.
Junto con Ana Sampedro, han participado en el trabajo ahora publicado María Luz Alonso, José Castillo, Pablo Hervella y Ramón Iglesias, todos ellos miembros del grupo Nobel; Ezequiel Álvarez, del grupo Cardiología del IDIS, y Malgorzata Burek, del Hospital Universitario de Würzburg.
El segundo artículo de alto impacto, publicado en Small, lo firma Pelayo García Acevedo, investigador postdoctoral en la Axencia Galega de Innovación y miembro del grupo Nobel del IDIS, quien analiza cómo mejorar significativamente el contraste en resonancias magnéticas de campo ultra-alto.
Implicaciones para la imagen preclínica y clínica
Titulado Ligand-Driven Optimization of Iron Oxide Nanoprobes for In Vivo MRI Enhancement at Ultra-High Field, presenta una estrategia novedosa para optimizar nanoprobes basadas en óxido de hierro para mejorar significativamente el contraste en resonancias magnéticas de campo ultra-alto, con importantes implicaciones para la imagen preclínica y futura clínica.
Junto con Pelayo García, firman este artículo María Luz Alonso, Sara Ortega y Ramón Iglesias, del grupo Nobel; Yolanda Piñeiro y José Rivas, del grupo NanoMag, y Manuel Bañobre del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL) de Braga (Portugal).
